Es necesario fomentar la participación de los jóvenes en la política: Enrique Vargas del Villar

Visita de universitarios en el Senado

Valle de México.- Es necesario fomentar la participación de los jóvenes en la política porque garantiza que sus intereses estén representados, fortalece la democracia y aporta nuevas perspectivas e innovación a la toma de decisiones.

Así lo expresó el senador Enrique Vargas del Villar, al recibir a estudiantes de la Universidad Latina Sur, provenientes del municipio de Naucalpan, para realizar una visita guiada en el Senado de la República.

Durante el encuentro, el legislador dialogó con los jóvenes universitarios sobre la labor legislativa y la responsabilidad que implica representar a las familias mexiquenses en la Cámara Alta..

Vargas del Villar destacó que los jóvenes tienen preocupaciones específicas, como el cambio climático, el empleo, la educación y la salud mental. El involucrarlos asegura que estos temas formen parte de la agenda pública y las políticas.

Por otra parte, dijo que «una democracia saludable requiere la participación activa de todas las generaciones. La inclusión de los jóvenes legitima el sistema y promueve una sociedad más equitativa e inclusiva a largo plazo», dijo.

Recordó que los jóvenes a menudo impulsan nuevas formas de participación y activismo, utilizando herramientas digitales y redes sociales para la movilización social. Su perspectiva fresca puede llevar a soluciones creativas para problemas arraigados.

Finalmente, destacó que la participación política y el compromiso cívico desde una edad temprana permiten a los jóvenes aprender sobre sus derechos.