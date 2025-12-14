Organización 50 Líderes del Edomex galardonó a la empresaria Tere Rojas

Reconocimiento a su labor social

Atizapán de Zaragoza, Mex.- La organización 50 Líderes Edomex galardonó la trayectoria de la líder social y empresaria Tere Rojas, a quien reconocieron por su extraordinaria labor social y emprendimiento en la entidad mexiquense.

Tere Rojas es una destacada profesional en derecho y maestra en Administración Pública con especialización en gestión notarial, que le ha permitido trascender en el Estado de México.

A lo largo de más de diez años, ha consolidado y liderado el despacho de gestión urbana, «Terra Consultores Urbanos en el Estado de México» , en donde coordina trámites esenciales —desde licencias de construcción hasta evaluaciones de impacto— fundamentales para proyectos de gran escala y altos estándares normativos.

Su trabajo ha resonado con fuerza en sectores de alto nivel, incluyendo la comunidad judía y diversos grupos empresariales que valoran la precisión y la seriedad profesional.

El alcance de Tere Rojas no termina ahí, desde su propio ámbito profesional ha brindado apoyo gratuito en trámites a personas en situación vulnerable, que, en medio de escenarios complicados, han encontrado en ella una mano firme que abre puertas y aligera cargas.

Además, ha ampliado su visión emprendedora con el restaurante «Chilaquil Beef», proyecto que se ha convertido en motor de empleo y crecimiento para mujeres jefas de familia, ofreciendo oportunidades reales y estables.

Su liderazgo, su vocación de servicio y su compromiso con quienes más lo necesitan hacen que este reconocimiento no solo sea merecido, sino profundamente significativo.

Cabe señalar que dicha distinción se ha otorgado a grandes personalidades como son los alcaldes Pedro Rodríguez, Héctor Karin Carballo, Alejandro Ruiz Martínez y Enrique Vargas del Villar, entre otras y otros.