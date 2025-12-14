Gobierno de Naucalpan continúa el Programa Impulsando tu Salud

Ha otorgado 15 mil atenciones

Naucalpan, Méx.- El gobierno municipal encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, en tres meses, ha llevado el programa Impulsando tu Salud a 25 comunidades, donde han otorgado 15 mil atenciones, a través de una unidad móvil del Sistema Municipal DIF, la cual ofrecen servicios médicos gratuitos enfocándose en la prevención y bienestar de las familias Naucalpenses.

En la Calle Protón 51, de Parque Industrial, se destacó que este programa comenzó el 4 de septiembre del 2025 y personal del Sistema Municipal DIF ya han atendido 25 colonias al acercar la unidad móvil con diversos servicios, en esta ocasión se brindaron consultas médicas, vacunas de influenza, neumococo, triple viral y tétanos. Así como cortes de cabello.

En presencia de servidores públicos municipales y de autoridades auxiliares de la colonia San Agustín, el alcalde agradeció la asistencia y destacó la importancia de las acciones que su administración está llevando a cabo, como este programa que, ha implementado con una frecuencia inicial de tres días por comunidad, con planes de aumentar la cobertura el próximo año.

Explicó que es un programa itinerante que recorre las comunidades con personal profesional coordinado por el Sistema Municipal DIF, ofreciendo consulta general, análisis sanguíneos, servicios dentales y oftalmológicos, y que su objetivo es acercar el derecho a la salud a la población, especialmente a aquellos con dificultades para acceder a clínicas.

Adelantó que se ampliarán los frentes del programa «Impulsando tu Salud para cubrir a más beneficiarios el próximo año, donde habrá dos unidades médicas móviles que seguirán recorriendo más comunidades de Naucalpan y dos unidades físicas, una en la colonia La Raquelito y la otra está por definirse.