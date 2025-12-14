El deporte y educación van de la mano: Simón Mondragón

Naucalpan, Méx.- La educación y el deporte van de la mano porque la actividad física potencia el desarrollo integral, mejorando el rendimiento académico, la concentración, la memoria y la salud mental, a la vez que enseña disciplina, trabajo en equipo, respeto y perseverancia, creando estudiantes más completos y preparados para la vida, aseguró el profesor Simón Mondragón Bernal, director general de Educación Media Superior del Estado de México, luego de reiterar que estas actividades abren la autocrítica, la responsabilidad, la disciplina, y el saber ganar y perder». Aseguró que, además, fomenta la comunicación, la cooperación, el compañerismo y la confianza al trabajar en equipo. Reduce el estrés y la ansiedad.