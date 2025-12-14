Poco crecimiento económico para México en 2026 y más gastos para los ciudadanos

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Como ocurre todos los años, en los primeros días del inminente año 2026, al paso de los días los mexicanos tomaremos conciencia de los aumentos de los precios como resultado de los aumentos a los impuestos, aunque todos fueron aprobados desde el pasado mes de noviembre.

Para no arruinar la sorpresa no vamos entrar en detalles, pero sí conviene hacer un repaso general, en el cual quedan incluidos refrescos, bebidas azucaradas y endulzadas, cigarros, productos de tabaco, sueros orales no estándares, y videojuego, esto, además de aumentos en apuestas, sorteos y tasas para servicios digitales y museos. También se debe tener en cuenta un incremento de hasta 10.5 por ciento en los gravámenes que pesan sobre plataformas como Amazon, Mercado Libre y Shein que, obviamente, repercutirán en los precios que pagan sus clientes.

También es de tomar en cuenta que, si bien el gobierno federal presume que no aumenta los impuestos, los ciudadanos de a pie debemos tener en cuenta que habrá “ajustes” en impuestos y servicios proporcionados por los gobiernos de los tres niveles, municipal, estatal y federal, todo lo cual significará una mayor salida de dinero para los ciudadanos.

Todo lo anterior hará más difícil escalar la llamada “cuesta de enero” que normalmente se prolonga más allá de ese primer mes.

Sin embargo, el gobierno encabezado por la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo mantiene el optimismo acerca de la buena marcha de la economía nacional durante el año entrante.

Todavía en comentarios durante su conferencia de prensa mañanera, a finales de noviembre, acerca del ajuste realizado por el Banco de México (Banxico) en las estimaciones de crecimiento, que redujo su estimación de crecimiento para 2025 a sólo 0.3%, la mitad de lo previsto tres meses atrás, la mandataria afirmó que México concluirá el año con resultados positivos.

“Vamos a cerrar bien el año. Eso es importante para todas y para todos los mexicanos (…) Ha sido un año que ha tenido sus complicaciones, no solo para México sino para el mundo entero”, reconoció.

Un día antes de esa conferencia, el Banco de México redujo su previsión de crecimiento económico del PIB al 0.3% para 2025, desde un 0.6% previo; mientras que mantuvo la de 2026 en 1.1%, en medio de una debilidad mayor a la anticipada y la incertidumbre global por la guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró asimismo que la economía mexicana es “sólida y fuerte”, destacando la confianza de inversionistas, el aumento del empleo (con un octubre récord en 2025) y la estabilidad del peso, a pesar de reconocer que el crecimiento del PIB ha sido menor al esperado en 2025.

Al contrario de tan optimista perspectiva, era necesario consultar otras fuentes confiables.

Así, encontré que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ajustó a la baja su expectativa de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de México para el próximo año a 1.2 por ciento. Esta proyección se encuentra debajo del 1.3% estimado por ellos mismos en septiembre. Es decir, poco notable, pero una tendencia negativa.

La anterior perspectiva representa casi la mitad del supuesto de 2.3% que tiene el gobierno como base del Paquete Económico 2026 y es inferior del pronóstico medio de los analistas encuestados por Citi, que se ubica en 1.4 por ciento.

Por otra parte, la organización no gubernamental México cómo vamos, en un análisis publicado el 30 de octubre reportó que, en el tercer trimestre de 2025, según la Estimación Oportuna del PIB, la economía mexicana presentó una caída de (-)0.3% tanto a tasa anual como trimestral.

Además, con datos al segundo trimestre de 2025, solo dos entidades reportaron un crecimiento anual superior al 4.5% en su actividad económica: Hidalgo (7.1%) y Guanajuato (4.5%). Por el contrario, Campeche, Quintana Roo y Tabasco mostraron el peor desempeño en términos anuales, con contracciones de (-)13.4%, (-)9.6% y (-)6.8%, respectivamente.

En cuanto a la comparación trimestral, 19 de las 32 entidades registraron tasas de crecimiento positivas. Los estados con mayor crecimiento trimestral fueron Hidalgo (3.14), Michoacán (3.04%), Guanajuato (2.86%), Nuevo León (2.56%), y Coahuila (2.42%).

En contraste, las entidades que mostraron mayores contracciones trimestrales fueron Nayarit (-3.85%), Sinaloa (-2.81%) y Oaxaca (-2.33%).

Al observar el crecimiento estatal promedio en los últimos cinco años, Oaxaca se sitúa como el estado con mayor crecimiento, con 5.49%, mientras que Campeche ha mostrado la mayor caída, promediando (-)3.72% en dicho periodo.

Al detallar la caída de ese tercer trimestre, los especialistas de México cómo vamos indicaron que las actividades primarias, que representan el 3.4% del PIB, mostraron un aumento de 3.0% anual y 3.2% trimestral. Por el contrario, las secundarias (33% del PIB) presentaron una contracción anual de (-)2.9%. Las terciarias (63.9% del PIB), que comprenden el comercio y servicios, mostraron un crecimiento de 0.9% anual.

En cuanto a la meta establecida por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, en su denominado Plan México, de estar entre las 10 economías más grandes del mundo, el referido estudio expone que, de acuerdo con el Banco Mundial, en 2024 México ocupaba la posición 12 a nivel global. Para avanzar en el ranking, el país necesita crecer más rápido. Según las proyecciones del FMI de octubre de 2025, Brasil -que actualmente está en el décimo lugar- crecerá 2.4% anual este año, mientras que México apenas crecerá 1%, aunque, de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB, al tercer trimestre la economía había crecido únicamente 0.5% en este periodo.

También mencionan que, en el tercer trimestre de 2025, el semáforo de crecimiento nacional se encuentra en rojo por primera vez desde el primer trimestre de 2021, cuando el mundo continuaba enfrentando la pandemia de Covid-19.

Confirmó que la economía mexicana se contrajo (-)0.3% real respecto al segundo trimestre de 2025 y también frente al tercer trimestre de 2024, de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB (Inegi).

Los especialistas indicaron asimismo que persiste una señal de alerta en las actividades secundarias, que mostraron una contracción de (-)1.5% respecto al segundo semestre de 2025 y de (-)2.9% en su comparación anual. En ellas se encuentran las industrias manufactureras, sector más grande de la economía mexicana (21.7% del PIB), que además es el principal generador de valor agregado, de acuerdo con los Censos Económicos 2024.

Agregaron que, en 2025, marcado por la incertidumbre, tanto nacional como internacional, los datos del tercer trimestre no son alentadores. La creciente aversión al riesgo por parte de inversionistas podría profundizar la contracción de la inversión, que acumula 11 contracciones anuales consecutivas. La inversión es el principal motor de crecimiento económico y la generación de empleo de calidad, lo que se refleja en el color rojo de ambos semáforos económicos.

Además de ese diagnóstico, los especialistas recomendaron que, para retomar un crecimiento positivo y sostenido es necesario:

“En el ámbito nacional, que las acciones del Plan México se traduzcan en mayor inversión mediante proyectos de coinversión -inversión pública y privada- enfocados en la construcción de capacidades productivas de largo plazo, como la generación de energía eléctrica

“En el plano internacional, una revisión exitosa del T-MEC es crucial para el dinamismo de la economía mexicana integrada a las cadenas de valor de Norteamérica. En particular, los aranceles impuestos por EU utilizando la sección 232 afectan la competitividad de industrias clave como la automotriz.

En resumen: 2026 se perfila como un año de crecimiento limitado para México, dependiente de la dinámica comercial con EU y la resolución de la incertidumbre global, con un Banxico bajando tasas y una moneda que se debilita ligeramente.

Como se aprecia, hay poco espacio para el optimismo.