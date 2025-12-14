Edith Encalada y Nura Francis reciben su tercer “Micrófono de Oro” por su disco Homenaje a Juan Gabriel

Premio otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México

En la gala, madre e hija interpretaron icónicas canciones de Juan Gabriel acompañadas por el mariachi, luciendo dos espectaculares cambios de vestuario

La reconocida cantante de música mexicana Edith Encalada y su hija Nura Francis fueron galardonadas por tercera ocasión con el prestigiado premio “Micrófono de Oro”, en una ceremonia celebrada el miércoles 10 de diciembre, que reunió a grandes figuras del espectáculo.

La máxima presea, otorgada por la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM), fue entregada por la Maestra Rosalía Buaún Sánchez, quien destacó la trayectoria artística y el compromiso social de las galardonadas, calificándolas como ejemplo de resiliencia e influencia positiva.

Durante la gala, madre e hija interpretaron icónicas canciones de Juan Gabriel acompañadas por el mariachi, luciendo dos espectaculares cambios de vestuario:

Trajes charros de Artesanías Mexicanas Lalo, firma que ha vestido a artistas como Ángela Aguilar y Pedro Fernández.

Vestidos de gala diseñados por el mexicano Zeus de la Vega, reconocido por su alta costura para eventos exclusivos.

Por su parte, Nura Francis recibió el galardón por su ascendente carrera y el éxito de su tema “María Bonita”, homenaje a la obra de Agustín Lara. Además, Nura es embajadora de la música infantil mexicana por la ANLM.

El álbum “Homenaje a Juan Gabriel” de Edith Encalada, producido por el maestro Guillermo Hergal, director del Mariachi de Juan Gabriel Alma de Juárez, fue grabado en los mismos estudios utilizados por el Divo de Juárez, consolidando así su tercer Micrófono de Oro.

“Recibir este premio por tercera vez es un honor que comparto con mi público y con mi hija. Este disco es un tributo al legado de Juan Gabriel y a la fuerza de la música mexicana que nos inspira a seguir soñando. Agradezco profundamente a Iván Aguilera por brindarme la oportunidad de interpretar las canciones de su padre, un ícono eterno de nuestra cultura.” — Edith Encalada.

“Este reconocimiento me motiva a seguir creando música que conecte con las nuevas generaciones, sin perder nuestras raíces. ‘María Bonita’ es mi manera de rendir homenaje a la historia musical de México”.