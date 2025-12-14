Programa Mujeres con Bienestar del Edomex aumentará a 700 mil beneficiarias

Más apoyo para más mexiquenses

A partir de este lunes se realizará la dispersión monetaria, correspondiente a noviembre-diciembre

Chalco, Estado de México.– Con la de finalidad de otorgar a más mujeres mexiquenses apoyo económico, servicios médicos, educativos y jurídicos, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez ampliará el número de beneficiarias del Programa Mujeres con Bienestar en 2026, para pasar de 650 mil apoyadas actualmente a 700 mil.

Así se anunció en el evento Logros Bienestar 2025, encabezado por Juan Carlos González Romero, Secretario de ramo, en el que también informó que a partir del 15 de diciembre se realizará la dispersión monetaria de dicho programa, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Además, en este espacio 8 mil 052 mexiquenses recibieron sus tarjetas de Mujeres con Bienestar; 2 mil 945 del programa Jóvenes con Bienestar; y se hizo la dispersión de seis mil despensas de Alimentación para el Bienestar y mil 140 de Niñez Indígena con Bienestar a habitantes de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco.

Al entregar 96 certificados universitarios y 454 de finalización de educación media superior, validados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), recordó que el programa Mujeres con Bienestar permite a este sector concluir la educación media superior y superior para que tengan mejores oportunidades laborales que se traducen en mayores ingresos para salir adelante y contribuir a la economía de sus hogares.

Con estas acciones el Gobierno del Estado de México trabaja para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses con mayores oportunidades de desarrollarse de forma integral.

Megajornada de Vacunación y Mastografías gratuitas a Texcoco

Por otra parte, el Gobierno del Estado de México realizó en Texcoco una Megajornada de Vacunación y Mastografías con el propósito de ampliar el acceso a servicios de prevención y cuidado de la salud para la población; se aplicaron 6 mil 817 vacunas de diversos biológicos y se llevaron a cabo 210 mastografías gratuitas.

Durante el inicio de actividades, José Erik Urrutia Favila, Director de Servicios de Salud del ISEM, en representación de la Secretaria Macarena Montoya Olvera, destacó la relevancia de la vacunación ante el brote nacional de sarampión, donde 88 por ciento de los casos corresponde a personas sin esquema previo.