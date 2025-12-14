Hay coordinación con Almoloya de Juárez: Secretario Horacio Duarte

Bajo la guía de la gobernadora DGA

Almoloya de Juárez, Estado de México.– Tras asistir al Primer Informe de Gobierno del Alcalde de Almoloya de Juárez, Rodolfo Solís Gómez, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, reconoció el trabajo en colaboración del Ayuntamiento, bajo la guía de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para impulsar la transformación del municipio y la entidad.

«Hoy nos da mucho gusto escuchar este mensaje, este informe porque sin duda habla de su calidad política, pero sobre todo de su calidad humana, destacar que el trabajo coordinado es muy importante», señaló Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno.

Detalló, que con la labor en equipo entre el Gobierno de México y el del Estado de México, en Almoloya de Juárez más del 30 por ciento de la población recibe un programa social.

“Nos coordinamos muy bien con la Presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaim Pardo, quien conduce al país con firmeza, honestidad y una visión profundamente humanista. Y en el Estado de México, nuestra Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, nos ha enseñado que lo importante es servir al ciudadano”, recalcó Duarte Olivares.

Por su parte, Adolfo Solis Gómez señaló que, en sinergia con el Gobierno del Estado de México, se han puesto en marcha obras como el Boulevard Colibrí, con una inversión de 80 millones de pesos, que beneficiará también a los municipios de Amanalco, Zinacantepec y Valle de Bravo.