Lorena Bargalló: la actriz que conquista todas las pantallas

De las telenovelas al cine, del streaming a la conducción

La española radicada en México demuestra su versatilidad en una carrera de ensueño

Por Arturo Arellano

Lorena Bargalló ha construido una carrera que desafía las convenciones del entretenimiento. Con más de tres décadas de trayectoria iniciada en España como bailadora desde los cinco años, la actriz ha transitado desde la danza clásica hacia la actuación dramática, demostrando una versatilidad que le permite moverse con soltura entre géneros, formatos y plataformas.

Hoy, a casi 30 años de carrera como ella misma menciona en entrevista para DIARIO IMAGEN—se encuentra en un momento de profunda productividad. Sus proyectos abarcan territorios diversos: la televisión abierta a través de La CQ Nuevo Ingreso, las plataformas de streaming con su participación en Pietro TV, la telenovela tradicional con Corazón de Oro y el cine con Lo Que Intentamos Ser.

«Estoy muy feliz, muy bendecida y agradecida porque hay muchos proyectos por delante», comenta Bargalló en una entrevista exclusiva. La serie La CQ Nuevo Ingreso ya cuenta con cuatro temporadas disponibles en Vix, y a partir del 1 de diciembre se transmitió en Canal 5 de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Pero esto es solo el comienzo de su agenda: «El 12 de enero retomamos grabaciones de La CQ Nuevo Ingreso con nuevos personajes también. Van a estar los antiguos, también van a entrar nuevos personajes porque como son adolescentes, van pasando de curso».

Tras concluir la siguiente temporada de esta serie, Bargalló entrará en la producción de Corazón de Oro, un proyecto especial bajo la dirección de Pedro Ortiz de Pinedo. «No entro al principio de la novela, entro un poquito más adelante porque mi personaje viene a dar un giro muy importante. Se llama Olivia y va a ser un personaje muy importante en la telenovela porque va a dar un giro muy grande en la historia», explica con cuidado, consciente de los secretos que rodean este tipo de producciones.

La dualidad de plataformas

Lo que distingue a Bargalló de otras actrices de su generación es su conciencia sobre la evolución del entretenimiento. Mientras trabaja en formatos tradicionales como la telenovela, también se lanza hacia lo digital. A partir del 8 de diciembre comenzó a grabar para Pietro TV, un nuevo podcast en streaming donde actúa como co-conductora. Este proyecto reúne a actores, conductores e influencers que se turnan para abordar temas diversos: «política, chismes, de todo lo que suceda en el día a día. Es un poquito como un programa tipo Hoy, pero en streaming y todo va a ser en vivo».

«La telenovela te ayuda a dar mucha más proyección porque va para Canal de las Estrellas, que es un público muy diferente al de Canal 5. El streaming es algo totalmente novedoso, para gente que vive actualizada, que consume podcasts constantemente», analiza Bargalló con lucidez sobre el panorama mediático actual.

Su popularidad en TikTok—plataforma que admite que «explotó» de manera inesperada—le ha enseñado lecciones valiosas sobre responsabilidad digital. Consciente de que su audiencia en redes sociales está conformada mayoritariamente por menores de edad, Bargalló ejerce un cuidado deliberado en su contenido: «Sé que en mi TikTok no puedo permitir contenido para mayores de 18 años porque sé que el tipo de gente que me sigue son niños y sus papás. Hay mucho contenido que no puedo hacer, entonces tengo que tener un contenido muy blanco. Tiro mucho para la comedia, siempre estoy cuidándome la piel, el estilo, la moda».

Este posicionamiento revela una madurez profesional poco común. Mientras muchos influencers luchan por mantener su relevancia, Bargalló ha encontrado un equilibrio entre la responsabilidad social y la autenticidad: «Al final nos debemos a todo tipo de público. Lo que vamos a hacer en streaming es todo lo contrario, ahí sí se van a meter mucho con todo. Pero yo creo que ahí también está la personalidad de cada quien, y yo creo que me puedo mantener en mi compostura sin perder mi esencia».

El cine como territorio

de riesgo creativo

El siguiente gran paso de Bargalló será la pantalla de cine. Lo Que Intentamos Ser, que se estrenará próximamente, la posiciona como protagonista al lado de Juan Fernando Flores y José Antonio López III. Mario Bezares participa como productor en una película que explora críticamente cómo se hace el cine en México.

Su personaje, Victoria Camacho, representa un cambio radical respecto a lo que Bargalló ha hecho hasta ahora. «Es un personaje que tiene adicciones, es actriz, es protagonista de comedias románticas, pero tiene una vida muy tóxica. Ella es muy tóxica, tiene una hija a la que no le hace caso», describe. Este Victoria descubierta por un director de cine cuando era adolescente, ahora enfrenta los mismos demonios que plagan la industria: la obsolescencia, la competencia de las nuevas generaciones, la dificultad de envejecer en una profesión que venera la juventud.

«De repente ya se hace mayor, ya está en los 35 años, ya no es la chavita de 20. Empieza un poco el declive y ella no lo puede soportar. Ve cómo más chavitas de 20 empiezan a agarrar su lugar», reflexiona Bargalló sobre su personaje. Este análisis de la película toca temas que la actriz experimenta tangencialmente en su propia carrera, especialmente porque entró en la actuación «ya más mayor», después de pasar la mayoría de su vida como bailarina. «Como yo entré en la actuación casi a los 30, ya sabía que entraba en un mundo donde había mucha gente más adelantada, mucho más joven. Entonces ya lo acepté desde el principio».

Versatilidad sin límites

Aunque es conocida principalmente como actriz, Bargalló también ha incursionado en la conducción. Fue conductora en Telehit durante dos años, ha moderado eventos como el de la revista Uniendo Fuerzas y Medios, y participó en el cine como bailadora e intérprete en la obra Aventurera el año pasado, donde interpretó a Pacomio: «Fue un super reto porque me considero una persona muy femenina, pero tuve que ponerme en los pantalones de un hombre super varonil. Había un juego de seducción con Irina Baeva».

Su carrera es un testimonio de cómo el entretenimiento mexicano ha evolucionado. Bargalló representa a una generación de actrices que no acepta ser pieza única en un tablero limitado. En cambio, reclama su derecho a moverse libremente entre géneros, edades de personajes, medios y formatos, redefiniendo lo que significa una carrera exitosa en la industria del cine y la televisión.

Para los que deseen seguir su trayectoria, Bargalló invita a su audiencia a acompañarla en redes sociales: «Me pueden seguir en mis redes sociales como Lorena Bargalló. Tanto en Instagram, en TikTok, en Facebook, son las que más uso».