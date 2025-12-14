Marissa Mur regresa con «Ojalá»: Himno fresco del amor trascendental

La cantautora nominada a los Latin Grammy presenta su nuevo sencillo

Una fusión de latin pop con toques tropicales que habla del amor que no se puede sacar de la cabeza.

Por Arturo Arellano

Marissa Mur ha aprendido a convertir sus emociones en melodías. La cantautora, nominada a los Latin Grammy, regresa con «Ojalá», un sencillo que captura ese instante preciso en el que alguien te gusta tanto que no logras sacarlo de tu mente, cuando todo tu ser grita: «quiero que te quedes». Es una invitación desnuda a aceptar el amor sin temor, a creer que existen amores que florecen y trascienden en el tiempo.

En entrevista para DIARI IMAGEN declaró «Es una canción que podría decirse que empieza simulando que va a ser una balada, pero luego al desarrollarse es una fusión latin pop con toques tropicales, que es algo que a mí me caracteriza», explica Mur sobre su nueva creación. «Es con ese ritmo gozador que siempre te invita a bailar, una canción para dedicar».

Lo que hace especial a «Ojalá» es su construcción orgánica. Como ocurre con la mayoría de sus composiciones, la canción nació de su guitarra, el instrumento que ha acompañado a Marissa desde los ocho años. «Es mi primer instrumento desde los 8 años y con el cual me enamoré. Yo digo que es como mi tercer brazo. Ese que me ayuda a plasmar todas esas emociones y todos esos deseos que a la vez me cuesta transmitir en palabras. Pero que a través de la canción y de la música me es más fácil compartir. Creo que la música por eso me ha acompañado a lo largo de mi vida».

La guitarra no es solo un instrumento para Mur; es la puerta que abrió cuando era una niña tímida que encontraba más fácil expresarse a través de la música «me gusta más cantar que hablar, la verdad. Me siento de una manera más natural. De pequeña era muy penosa, me costaba mucho transmitir mis emociones y a través de la música logré romper esa barrera y compartir lo que siento».

Lo notable es que esa capacidad de Marissa para procesar el mundo a través de la música ahora ayuda a otros. «De repente me escriben muchísimo que mi música los ha ayudado a superar ciertos duelos», dice con gratitud. Su discografía se caracteriza por un toque distintivo: canciones que abordan temas difíciles con una alegría contagiosa. «Mi música tiene ese toque característico que dicen mis fans que es para llorar y bailar. De repente hay canciones tristes, pero súper bailables. Entonces te invitan a que atravieses el duelo de una manera más positiva y más alegre».

Un 2026 repleto de sorpresas

El próximo año lanzará tres sencillos en total, dos de los cuales saldrán a principios de año, y todos formarán parte de su cuarto disco, un proyecto que la tiene profundamente emocionada.

Lo que hace especial este nuevo álbum es su carácter experimental. «Es un disco que les puedo adelantar qué va a ser algo diferente que no han escuchado de mí, y quizás por eso también me tiene así de emocionada. Siento que soy una cantautora que le gusta mucho experimentar y cambiar. Creo que este disco me ayudó a plasmar sentimientos que estaban escondidos, por así decirlo. Por eso me emociona mucho porque van a ver una nueva faceta de mí el próximo año».

Las colaboraciones son parte integral de su obra. «En todos mis discos tengo colaboraciones. Por fortuna ha sido algo muy bonito que espero que a lo largo de mi carrera lo siga siendo porque disfruto mucho fusionar arte con otros artistas, de los cuales aprendo». El próximo sencillo será precisamente una colaboración, aunque Marissa mantiene el misterio sobre los detalles.

Cuando se trata de sus conciertos, Marissa no piensa en ellos como simples presentaciones musicales. «Desde que entras al lugar, es un viaje inmersivo que te mete en mi mundo. Eso es lo que yo trato de hacer más allá que solo sea un concierto». Desde hace varios años, sus presentaciones cuentan con banda en vivo. «Hay fiesta. Está mi banda acompañándome, ya dejé como el lado cantautor, no porque no me guste, sino porque me gusta la fiesta y me gusta transmitir eso en mis shows».

Sobre la creciente presencia de las mujeres en la industria musical, Marissa es realista pero optimista. «Pues yo creo que todavía no estamos al nivel que quisiéramos, falta mucho por hacer, pero sí que estamos en un momento donde hay muchas mujeres con grandes propuestas totalmente musicales, alzando la voz y compartiendo cada vez más a través de redes sociales haciendo equipo con otras mujeres. Yo creo que estamos en buen camino, demostrando lo que somos sin filtro».

Antes de cerrar el año, Marissa tiene planes claros. «Voy a estar de vacaciones, pero se cierra con este sencillo. Eso sí. Te puedo adelantar bueno nueva música y un dueto».

La gira también está en el horizonte. «El próximo año voy en una gira y fechas y pronto les estaré compartiendo esto más en mis redes» Y deja un mensaje a sus seguidores y a quienes están descubriendo su música: «Desearles una feliz Navidad a todos los fans y a todos los que me están leyendo y que se preparen porque el 2026 va a venir cargadito de muchas sorpresas».