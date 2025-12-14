México en el Mundial 2026: Los caminos posibles hacia el quinto partido

Se escribe una nueva historia en la justa deportiva

El seleccionado nacional busca romper en casa la malaria de casi 4 décadas

Por Arturo Arellano

México tiene una oportunidad histórica en el Mundial 2026 de romper la maldición de los octavos de final y, con el apoyo de sus aficiones en el Estadio Azteca y demás sedes nacionales, podría finalmente conquistar el ansiado quinto partido que no logra desde 1986. El nuevo formato de 48 equipos, aunque presenta más competencia, también ofrece nuevas rutas y la posibilidad de que la localía sea un factor determinante en el desempeño del combinado tricolor.​

México enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del repechaje europeo (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte) en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026. Bajo la dirección de Javier Aguirre, el Tri buscará romper la maldición de los octavos de final y cumplir el sueño de avanzar más allá de esta barrera que lo ha detenido en los últimos tres mundiales consecutivos.

Esta Copa del Mundo será única en múltiples aspectos. Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, participarán 48 equipos en lugar de los tradicionales 32. Esta transformación del torneo crea nuevos escenarios tácticos, nuevas alianzas de grupos y, lo más importante para México, nuevas rutas para alcanzar objetivos que parecían imposibles hace poco tiempo. El formato de grupos de tres en lugar de cuatro, la existencia de la ronda de dieciseisavos de final como un filtro adicional, y la redistribución de los cruces de fase eliminatoria, todo esto genera una complejidad que requiere análisis profundo para entender realmente cuáles son las mejores y peores opciones para el Tri.​

Los aficionados, tras la decepción catastrófica de Qatar 2022 cuando México quedó eliminado en la fase de grupos por primera vez desde 1978, anhelan una revancha.

El Grupo A: Un desafío

medido pero complicado

La Selección Mexicana fue colocada en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo (que puede ser Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte). Este grupo, en teoría, podría considerarse como uno de los más «amables» para México dentro del nuevo torneo de 48 equipos. Sin embargo, no hay que dejarse engañar por las apariencias. En el fútbol, no existen rivales fáciles, y cada uno de estos contrincantes posee características propias que presentan desafíos específicos.​

Sudáfrica es un rival que México conoce bien. De hecho, curiosamente, Javier Aguirre ya ha vivido la experiencia de enfrentarse a los sudafricanos en una inauguración de Copa del Mundo. El Tri chocará contra los Bafana Bafana el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México (Azteca) a las 13:00 horas, en la ceremonia de apertura del torneo. Sudáfrica es un equipo físico, aguerrido, que juega con intensidad y que conoce perfectamente cómo intimidar a través del juego directo. Sin embargo, en términos de jerarquía futbolística mundial, México partiría como favorito en este encuentro.​

Corea del Sur, por su parte, es un rival mucho más técnico y estructurado. Los surcoreanos tienen una plantilla compuesta principalmente por jugadores que compiten en las principales ligas europeas. Son disciplinados, bien organizados tácticamente, y juegan un fútbol de mayor sofisticación que el de Sudáfrica. México y Corea del Sur se han enfrentado múltiples veces en la historia de los Mundiales, y el conocimiento mutuo es profundo. El encuentro entre ambos se llevará a cabo el 18 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara a las 19:00 horas. Este será un partido clave en la definición del grupo.​

El rival europeo, que aún no se define completamente pero que saldrá del repechaje europeo, representa una incógnita. Sin embargo, cualquiera que sea el ganador de esa llave (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte), enfrentará a México el 24 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas. Cada uno de estos equipos tiene su propia particularidad. Dinamarca es una selección que ha mejorado considerablemente en los últimos años, clasificando a semifinales de la Eurocopa 2020. República Checa, a través de su historia, siempre ha sido un equipo difícil, compacto, con buenos mediocampistas. Irlanda, aunque más modesta en jerarquía, tiene la capacidad de ser incómoda en ciertos momentos. Macedonia del Norte, la menos experimentada, sorprendió al calificar al Mundial 2022 después de muchos años ausente de esta competición.​

Los caminos del destino y los posibles cruces:

Siendo Primero de Grupo

Si México logra lo que muchos esperan y se corona como líder indiscutible del Grupo A, en la ronda de dieciseisavos de final enfrentaría a un tercer lugar de los grupos C, E, F, H o I (dependiendo de cómo se desarrolle la competencia en las otras divisiones). Los posibles rivales en esa fase serían equipos como Escocia, Ecuador, Costa de Marfil, Túnez, Arabia Saudita o Senegal. Muchos de estos son rivales que, en teoría, México podría superar, especialmente si juega en casa.​

Si México avanzara desde esta fase, continuaría en la ronda de octavos de final, también en el Estadio Azteca, donde enfrentaría al líder del Grupo L. El Grupo L está compuesto por Inglaterra y Croacia, dos rivales de envergadura internacional. Inglaterra, finalista de la Eurocopa 2020, es una selección poderosa con ofensivos de clase mundial. Croacia, finalista del Mundial 2018, es un equipo experimentado y táctico.

Siendo Segundo de Grupo

Si México termina como segundo en el Grupo A, se enfrentaría en dieciseisavos de final al segundo clasificado del Grupo B. El Grupo B está integrado por Canadá, Qatar, Suiza y el ganador del repechaje europeo que corresponda a ese bombo (potencialmente Italia). En ese escenario, los rivales posibles de México en dieciseisavos serían equipos como Canadá, Qatar, Suiza o Italia.​

Si México avanzara desde dieciseisavos, la siguiente fase (octavos de final) lo enfrentaría a Holanda, Japón, Brasil o Marruecos. Aquí el panorama es completamente diferente al del primer camino. Holanda es una selección de gran tradición, aunque ha tenido altibajos en años recientes. Brasil es siempre, uno de los favoritos al campeonato. Marruecos, que sorprendió llegando a semifinales del Mundial 2022, es un equipo difícil, aguerrido, organizado. Japón, aunque menos dominante que los otros, es un rival técnicamente respetable.​ Este camino es considerablemente más complicado que ser primero de grupo.

Siendo Tercer Lugar (Ruta A)

México, técnicamente, podría clasificar como tercer lugar del grupo. En el nuevo formato de 48 equipos, los ocho mejores terceros lugares avanzan a la siguiente fase. Este es un camino arriesgado, pero viable. En esta ruta, México se enfrentaría posiblemente en dieciseisavos de final a Alemania.​

Alemania, aunque ha tenido resultados inconsistentes en los últimos años, sigue siendo una potencia futbolística mundial con una tradición ganadora envidiable. Enfrentar a Alemania en dieciseisavos es una prueba de fuego seria. Si México lograra eliminar a Alemania, el siguiente rival en octavos sería Francia o Noruega. Francia es siempre una de las selecciones más peligrosas del mundo. Noruega, aunque menos jerarquizada que Francia, es un equipo organizado y difícil de vencer.​

Esta ruta es tumultuosa desde el inicio. Empezar con Alemania no es un regalo. Es una batalla desde el primer partido de la fase de eliminación directa.

Siendo Tercer Lugar (Ruta B)

Existe una segunda ruta para México si termina como tercer lugar del grupo. En esta alternativa, se cruzaría con el líder del grupo de Bélgica y Egipto en dieciseisavos de final.

Si México lograra, contra todo pronóstico, eliminar a Bélgica, en octavos podría enfrentarse a Estados Unidos o Paraguay. Estados Unidos es un rival con el que México tiene un historial complicado, especialmente en competiciones de CONCACAF, pero en el contexto de un Mundial, la dinámica es diferente. Paraguay es un equipo que históricamente ha sido incómodo, pero claramente más abordable que Bélgica.​

El análisis de estos cuatro caminos posibles arroja una conclusión clara: ser primero de grupo es la mejor opción para México. Aunque enfrentaría a rivales de jerarquía en octavos (Inglaterra o Croacia), el beneficio de jugar los dieciseisavos en casa, contra rivales que serían considerados más accesibles, pesa más que los beneficios que podrían derivar de otros escenarios.​ Por lo tanto, el objetivo claro de la Selección Mexicana debe ser dominar su grupo, ganar sus tres partidos o, en el peor de los casos, acumular suficientes puntos para terminar como líder indiscutible.

El once que ilusiona a México

Javier Aguirre y su cuerpo técnico han estado trabajando en la definición de una plantilla que sea competitiva en el contexto mundial. La alineación probable de México para el Mundial 2026 presentaría una estructura ofensiva, pero con respaldo defensivo.​

Portería: Luis Malagón surge como la opción principal, aunque Raúl Rangel es una alternativa de respaldo.

Defensa: La línea defensiva mexicana estaría integrada por César Montes, Johan Vásquez, y probablemente Kevin Álvarez como laterales.

Mediocampo: Carlos Rodríguez y Edson Álvarez integrarían el núcleo mediocampista.

Ataque: Raúl Jiménez, podría liderar la ofensiva. En las bandas, jugadores como Hirving Lozano o Alexis Vega podrían sumarse. La irrupción de jóvenes talentos como Gil Mora también presenta opciones interesantes para Aguirre.​

Las expectativas para México en el Mundial 2026 son altas, pero deben ser realistas. El mínimo esperado es avanzar más allá de la fase de grupos, algo que México no logró en Qatar 2022. Ir más allá de los octavos de final, es decir, llegar a cuartos, sería considerado un éxito considerable. Llegar a semifinales sería considerado un logro histórico.

El calvario de los octavos: México

quedó atrapado en la maldición

La Selección Mexicana ha experimentado un calvario particular en los últimos tres Mundiales: quedar eliminada en la fase de octavos de final. Esta barrera se ha convertido en una maldición prácticamente ineludible para el Tri.

En Brasil 2014, México llegó a los octavos; en Rusia 2018, México fue líder de su grupo y en octavos fue eliminado por Brasil. En Qatar 2022, llegó el desastre histórico, México perdió 0-2 con Argentina, empató 0-0 con Polonia, y ganó 2-1 a Arabia Saudita. Sin embargo, la diferencia de goles los dejó fuera. Por primera vez desde 1978, México fue eliminado en la fase de grupos. Fue un fracaso de proporciones históricas.​

Datos estadísticos generales:

Partidos totales en Mundiales: 60​

Victorias: 17​

Empates: 15​

Derrotas: 28​

Goles a favor: 62​

Goles en contra: 101​

Mejor actuación: 6° lugar (alcanzado en 1970 y 1986)​