Clara Brugada da banderazo a programa conduce sin alcohol para estas fiestas decembrinas

22 años de funcionamiento

Destaca reducción de 78% en accidentes viales y con ello se salvan vidas, señala la jefa de Gobienro

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el banderazo del Operativo Conduce Sin Alcohol decembrino 2025, una estrategia que, de acuerdo con cifras del INEGI, ha permitido reducir 78 por ciento los accidentes en horarios de mayor incidencia y 77 por ciento los hechos fatales desde 2003, convirtiéndose en una política pública que literalmente ha salvado miles de vidas en la Ciudad de México.

Destacó que estos resultados reafirman la importancia de mantener el programa activo las 24 horas del día durante la temporada decembrina, con operativos continuos en avenidas principales, accesos a la capital y puntos con mayor incidencia de siniestros.

“Es una visión que pone en el centro la vida, la dignidad humana y el bienestar de la población; no buscamos castigar, sino evitar tragedias. Este programa salva vidas, ese es su propósito”, afirmó.

Brugada Molina llamó a la ciudadanía a celebrar las fiestas decembrinas con responsabilidad y sin conducir después de ingerir alcohol. Enfatizó que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre quienes conducen y quienes verifican el cumplimiento de la ley. “Celebremos, abracemos a nuestras familias y cuidemos la vida. Este operativo existe para proteger a todas y todos; cuando evitamos que alguien maneje alcoholizado, estamos salvando una vida”, subrayó.

La mandataria reconoció la modernización del programa y el trabajo del equipo que lo integra, conformado en un 47 por ciento por mujeres y dirigido también por mujeres, lo que fortalece la perspectiva de género en su operación.

Durante el arranque realizado en la calle Pino Suárez, un conductor fue presentado ante el Juez Cívico tras superar los niveles permitidos de alcoholemia; su vehículo fue remitido al corralón.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que el operativo se llevará a cabo del 12 de diciembre al 11 de enero de 2026 con presencia en las 16 alcaldías y la instalación de mil 130 puntos de revisión en zonas estratégicas. Participarán aproximadamente 500 elementos, equipados con tecnología de última generación para garantizar la integridad de la ciudadanía.

Añadió que al operativo se suman cámaras empresariales como Canirac, la Asociación Mexicana de Restaurantes y la Asociación Mexicana de Bares y Discotecas.

La Consejera Jurídica local, Eréndira Cruz Villegas, recordó que Conduce Sin Alcohol, implementado hace 22 años, es un programa pionero que sentó el precedente de los alcoholímetros y ha sido clave para salvaguardar la vida e integridad de las y los capitalinos.

Por su parte, la subsecretaria de Participación Ciudadana de la SSC, Paula Salazar Patiño, detalló que desde 2003 se han instalado más de 76 mil puntos de revisión, realizado 23 millones de entrevistas y aplicado más de 2 millones de pruebas de alcoholemia. Además, más de 200 mil vehículos han sido remitidos al corralón y más de 278 mil personas presentadas ante el Juez Cívico por exceder los límites de alcohol. Destacó que 47 por ciento de la plantilla operativa son mujeres, lo cual ha fortalecido el enfoque de género en su implementación.

En el evento acompañaron a la Jefa de Gobierno el subsecretario de Operación Policial, Elpidio de la Cruz; el subsecretario de Control de Tránsito, Cristian Samano; el subsecretario del Sistema Penitenciario, Andrés Ponce; la Consejera para la Seguridad y Justicia, Claraluz Álvarez González; la encargada del programa Conduce Sin Alcohol, María Cristina Morales; y el director de Seguridad Vial, Miguel Armando.