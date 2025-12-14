La CDMX se transforma: será el mejor destino turístico urbano del mundo en 2026: Alejandra Frausto

El turismo, eje de la transformación

Con los objetivos de convertir la capital del país en el mejor destino del mundo; garantizar al turismo como un derecho, e incrementar el número de viajeros que llegan a la Ciudad de México, el Gobierno capitalino catapulta a esta noble actividad como un eje de transformación en beneficio de la ciudadanía, afirmó la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero.

Al realizar un balance de actividades de 2025 en materia de promoción turística, Frausto Guerrero dijo que en 2026 el turismo habrá de convertirse en el eje de la transformación de la Ciudad de México, un cambio que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inició a fin de que esta ciudad sea más que la única en ser sede, por tercera vez en la historia, de un Campeonato Mundial de Futbol, en junio del próximo año.

En su discurso, la funcionaria del gobierno capitalino llamó a todos los involucrados en el sector turístico de la capital mexicana a concentrarse en diversificar la oferta turística de ésta y les precisó que para esto, hay que conocerla.

“Hay bastante, esta ciudad, lo que más tiene, es diversidad y esa es nuestra riqueza: Pero hay que conocerla y hay que promoverla. Y diversificar y descentralizar nos ayuda a tener más oferta y a crecer el número de días de los turistas que llegan”.

Dijo al respecto que “vamos bien” en ese propósito y reveló, a pocos días de que termine el año, se ha superado el promedio anual de turistas que se hospedan en hoteles, que era de 750 mil anuales, al registrar ahora más de un millón de turistas.

“Para llegar a los 19 millones de turistas que nos propuso la Jefa de Gobierno en el 2030 teníamos que elevar el número de turistas que se hospedan en hoteles, 750 mil al año, una cifra muy compleja. Y quiero decirles que superamos el millón de turistas este año, ésa es una gran noticia y vamos por muy buen camino”, expresó.

Al remarcar que la capital del país habrá de convertirse en el mejor destino del mundo, sostuvo que la CDMX garantizará también al turismo como un derecho, y subrayó que el Gobierno capitalino hará de esta noble actividad un eje de transformación en beneficio de la ciudadanía.

El proceso iniciado en la actual administración permitirá que el Mundial futbolero sea parte de los atractivos turísticos que tendrá la capital del país el próximo año, en tanto que la actividad turística habrá de convertirse en un derecho para toda la población; descentralizará y diversificará su oferta de manera que sea el mejor destino turístico urbano del mundo y, al mismo tiempo, su atractivo será tal que incrementará el número de turistas que lleguen a visitarla.

Acompañada de los dirigentes de cámaras, la funcionaria destacó que la CDMX ocupa el primer lugar como la mejor ciudad del mundo para la cultura; también es número uno por disponer de la mayor cantidad de museos; es igualmente el mejor lugar latinoamericano en llegada de turistas y tiene esa primera posición como el mejor lugar de América Latina como destino fílmico.

De todo ello dan cuenta publicaciones como la revista Time Out; el Sistema de Información Cultural del gobierno capitalino; y las revistas Deloitte y CFilma; otras organizaciones distinguen a la capital mexicana con la tercera posición por su gastronomía o la ubican segunda del orbe por tener el mejor bar del mundo; la CDMX tiene además 80 distinciones de la Guía Michelin y es tercera por contar con el restaurante Quintonil, ubicado entre los 50 mejores del mundo.

El turismo en la Ciudad de México, además, se desenvuelve en un contexto sumamente favorable a nivel nacional; los indicadores respectivos así lo demuestran: a unos días de que termine 2025, son casi 63 millones de visitantes más que el año pasado en territorio nacional, mientras que en la capital del país hay, hasta el momento, más de 16 millones de turistas, un cinco por ciento superior a lo registrado en las postrimerías de 2024.

Por su parte, la directora del Instituto de Promoción Turística de la propia Sectur CDMX, Jennie Shrem Serur, informó que en el año que está por concluir lograron más de 4 mil citas de negocios; sostuvieron reuniones de trabajo con unas 2 mil 250 empresas para vender el producto que es la Ciudad de México.

“Tuvimos cuatro caravanas con AMAV CDMX para contactar a mil 768 agentes de viajes vinculados con 14 mercados nacionales y prioritarios. Y visitamos a 20 estados para trabajar también la promoción en el territorio nacional, que es importantísimo”.

