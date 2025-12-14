Con “Tequio Elena Arizmendi”, el ISSSTE refuerza acciones de mejora en hospital Presidente Benito Juárez

Beneficio para derechohabientes en Oaxaca

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, llevó a cabo la jornada comunitaria “Tequio Elena Arizmendi” en el Hospital Regional (HR) “Presidente Benito Juárez” en Oaxaca, en beneficio de más de 436 mil derechohabientes.

Esta jornada, realizada a través de la Dirección de Oficinas de Representación (DOR) y la Subcoordinación de Evaluación de Políticas Institucionales (SEPI), tuvo como objetivo fortalecer la cultura de cuidado y preservación de la infraestructura en las unidades médicas, mejorar la operatividad e imagen de las áreas comunes e impulsar la participación solidaria del personal del Instituto.

Durante la jornada realizada este jueves, se aplicó pintura en áreas exteriores del hospital, incluida la rampa de acceso para personas con discapacidad, y la colocación de antiderrapante en escaleras.

Además, se liberaron espacios y áreas comunes para facilitar el libre tránsito y el estacionamiento; la limpieza de patios y el retiro de activos fijos inservibles y de 13 toneladas de cascajo.

Estas actividades se suman a las realizadas previamente en materia de impermeabilización, albañilería, cancelería, pintura, plomería y colocación de luminarias; contactos eléctricos y tablaroca en áreas como consulta externa, urgencias, hospitalización, laboratorio, rayos X, farmacia, almacén, archivo, trabajo social, auditorio y banco de sangre, por el área de mantenimiento.

Adicionalmente, se da seguimiento a las solicitudes de la derechohabiencia mediante la Estrategia Trato Digno.

En la jornada participó de manera voluntaria una brigada de 50 personas, la cual estuvo integrada por personal de administración, prestaciones, jurídico, así como de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social (UADyCS) y de la subdelegación médica y del hospital.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE implementa diversas acciones integrales para el fortalecimiento de los servicios de salud y la mejora continua de su infraestructura.

Además, enfoca esfuerzos en la entidad, a través de la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) en San Lorenzo Cacaotepec; la apertura de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) en Asunción Nochixtlán, y la remodelación de unidades médicas en Huautla de Jiménez, Guelatao y San Pedro Tapanatepec.