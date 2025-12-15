Las personas importan más que las cosas: Alexandra Haas, de OXFAM México

Toluca, Méx.- “La forma en que cuidamos debe estar al centro de las discusiones sociales. Poner la vida en el centro significa reconocer que las personas importan más que las cosas y que los cuidados deben ser una materia de debate en todos los espacios de toma de decisiones”, sostuvo en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la directora ejecutiva de OXFAM -Comité de Oxford para aliviar la hambruna- México, Alexandra Haas Paciuc.

En el Auditorio “Dr. Enrique González Vargas” de la Facultad de Derecho, Haas Paciuc dictó la conferencia “El papel de las Universidades en la Corresponsabilidad del Cuidado y el Compromiso Institucional hacia la Década de Acción por los Cuidados”.

En este marco, la directora para la Transversalización de la Perspectiva de Cuidados de la UAEMéx, Adriana Sánchez Huitrón, afirmó que los cuidados representan el eje central de la Transformación Universitaria. Señaló que este nuevo paradigma permite reconocer que se trata de una tarea compartida por todas y todos, capaz de trascender y replantear las relaciones humanas.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre, Haas Paciuc enfatizó que las políticas de cuidado requieren una visión de futuro que garantice autonomía y una vida digna para todas las personas.

Recordó que históricamente estas tareas han recaído en las mujeres y han sido normalizadas e invisibilizadas, abarcando el cuidado de infancias, personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.

En el caso de México, advirtió, la expectativa social de que las mujeres asuman los cuidados se sostiene por la división sexual del trabajo, lo que a largo plazo provoca desigualdades, especialmente durante la vejez, cuando muchas enfrentan dependencia económica.