García Harfuch a Pedro Haces, primero el zape y luego la sobadita

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Cuando un hecho se repite, se convierte en método. Así ha ocurrido este año que termina con expedientes judiciales abiertos -para luego ser mantenidos indefinidamente inconclusos- por la Fiscalía General de la República a partir de investigaciones y detenciones de la secretaría de Seguridad, encabezada por Omar García Harfuch.

Hoy mismo parece que ese destino se repetirá en el caso de Édgar “N”, apodado como El Limones, del grupo delincuencial de “Los Cabrera” extensión del Cártel de Sinaloa en Durango y Coahuila y que es acusado por extorsión, cobro de piso y secuestro contra empresarios, agricultores y comerciantes de la Laguna. Igual se le adjudica lavado de dinero y ser parte de una red de empresas fantasma para financiar actividades delictivas del Cártel de Sinaloa.

El caso cobró relevancia en primeras planas periodísticas por ser Edgar “N”, El Limones, también secretario de Organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México -conocida como La CATEM (que lidera nacionalmente el diputado de Morena Pedro Haces), en Coahuila y Durango.

Voluntarioso, sin tener ni hacer caso a ninguna asesoría de medios, influido bajo el síndrome mediático de ser culpable en automático por la cercanía del cargo sindical del enjuiciado, el diputado y líder sindical Pedro Haces reaccionó negando en rueda de prensa, y en redes sociales, no tener nada que ver, ni siquiera conocer a Edgar “N”, El Limones, a quien negó pertenecer a la CATEM en La Laguna.

A su intento por desvincularse del detenido por las fuerzas de Omar García Harfuch, al diputado Haces le llovieron de inmediato decenas de fotos y videos donde aparece con Edgar “N”, El Limones, en eventos sindicales.

Empresarios, agricultores y otros personajes de La Laguna, entre ellos el propio gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, testificaron que “El Limones” sí es o era secretario de Organización de La CATEM en la región de La Laguna.

Otros mostraron videos y documentos de cuando Nassael Armando Cobián Duarte toma protesta como líder de esa central sindical en Coahuila y nombra a Edgar “N” como su secretario de Organización.

El caso es que ese nombramiento no fue hecho por el diputado Haces. Y, por lo tanto, no se le puede comparar con el caso del entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, cuando designó a Hernán Bermúdez como su secretario de Seguridad en ese estado, para luego ser cabeza del cártel de La Barredora.

Hasta hoy, es obvio que el propio diputado Haces -quien debería hacerse de un buen operador de crisis en medios- fue quien se enredó solo en el escándalo, que luego quiso apagar rociándose él mismo más gasolina mediática.

Garcia Harfuch tuvo que salir a defenderlo

Arrastrado por su propio bullying mediático, el diputado Haces, segundo en el poder de la bancada de diputados de Morena en San Lázaro, tuvo que ser rescatado por el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien para ello asumió el papel de bombero mediático.

En conferencia, el secretario de Seguridad rechazó el domingo que su investigación sobre El Limones haya encontrado “una relación en la investigación con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y su líder, Pedro Haces”.

Ahí, García Harfuch recordó que Édgar «N», El Limones, se reportaba directamente con el grupo criminal de “Los Cabrera”, del Cártel de Sinaloa para realizar su actividad criminal vía la extorsión directa a empresarios, agricultores, y por pozos de agua.

“Hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato (O sea con la CATEM de Pedro Haces…) lo que lo tenemos, está vinculado con una célula criminal que opera en Durango, Coahuila, apodada de ‘Los Cabrera’”, afirmó.

El titular de Seguridad dijo que todo hoy está en curso de investigación como lo está el caso de La Barredora o de la red de huachicol fiscal.

Hasta hoy resumió: El Limones está vinculado a los delitos de extorsión e implicado en delitos como venta y distribución de droga, robo de vehículo, cobro de cuotas, secuestro, lavado de dinero, clonación de tarjetas, estafas y desaparición forzada.

Pero no por encubrirse en La CATEM para cometer todo eso.

Otros implicados y detenidos son Guillermo N., Alexis Mauricio N., Ángel Rodrigo N., Juan José N. y José Giancarlo, a quienes se les bloqueó cuentas bancarias y se intervino tres empresas de otros giros comerciales con patrones financieros irregulares.

Por lo dicho por García Harfuch, estas eran empresas fachada para simular pagos de nómina, compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias.

Nada pues hay para que Haces se preocupe por lo del Limones.

Muy grave

Los grandes eventos en el mundo, hablo de los Mundiales y las Olimpiadas, están siempre precedidos por escándalos y graves problemas.

Hoy en México todo apunta a que el gobierno de Claudia Sheinbaum se enfrentará a retos insospechados: de entrada, está el aumento desmedido de rentas de habitaciones y el costo y de locura de boletos para los partidos que se realizarán en el país.

Otros serán las amenazas de agricultores y transportistas, quienes han adelantado que bloquearán carreteras y el acceso mismo a estadios por cuestiones de asaltos, secuestros y asesinatos en carreteras y por temas del acceso al agua.

Otro gravísimo es el descubrimiento de hasta ahora 500 bolsas con restos humanos en un radio de unos 15 kilómetros en torno al Estadio Akron de Guadalajara lo que lanza al mundo la tremenda crisis de los desaparecidos en México.

