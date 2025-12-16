Sube 17% costo de cena navideña o de fin de año

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

Como cada temporada decembrina, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) realizó un monitoreo de precios para conocer cuánto deberán destinar las familias para poder celebrar estas fechas.

Preparar una cena navideña o de Año Nuevo para una reunión de hasta 15 personas tendrá un costo aproximado de $17,100.00 ($1,140.00 por persona), gasto que representa un encarecimiento del 17% respecto al año anterior. Este monto contempla los principales elementos que conforman estas celebraciones.

“Conforme nos acercamos a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo los hogares mexicanos comienzan a organizarse para preparar las tradicionales comidas y convivios que marcan el cierre del año. Estas cenas, tan esperadas como simbólicas, continúan siendo un desafío importante para el presupuesto familiar, especialmente en un contexto donde el costo de los alimentos y bebidas sigue presionando el bolsillo del consumidor”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Entradas: botanas variadas como frituras, patés, quesos, aceitunas y complementos similares con un gasto estimado de $1,750.00; plato fuerte: los tradicionales pavo, pierna, bacalao y romeritos, acompañados de verduras, puré, pasta y relleno acumulan un desembolso cercano a $7,150.00; bebidas: cerveza, sidra para el brindis, tequila, ponche, refrescos y hielo suman alrededor de $4,550.00; postres: pastel y la clásica ensalada de manzana con un costo aproximado de $1,450.00; decoración: elementos básicos para ambientar el hogar, gorros, sombreros, lentes divertidos, globos temáticos, luces sencillas, detalles para la mesa como servilletas decoradas o un centro de mesa económico con un gasto de $1,200.00 y regalo para el intercambio: al menos un obsequio navideño con un valor de entre $500.00 y $1,000.00.

En contraste, festejar fuera de casa implica un gasto considerablemente mayor que depende del tipo de establecimiento y del paquete contratado, por lo que existe una fuerte variación de precios:

En hoteles de alta gama se ofrecen cenas de gala con menú especial, música en vivo y brindis desde $5,000 por persona y paquetes más completos que pueden llegar hasta $10,000 por adulto; en hoteles de categoría media y restaurantes de corte elegante los paquetes incluyen cena de varios tiempos, DJ y animación con costos que van de $2,500 a $5,000 por persona, dependiendo del tipo de platillos y si incluyen bebidas o no, y para quienes buscan celebrar fuera de casa sin gastar de más también hay restaurantes que preparan paquetes moderados con menú especial y ambientación ligera por precios que oscilan entre $1,200 y $1,800.

Estas cifras muestran que celebrar fuera de casa puede ser en promedio entre 2 y 5 veces más caro por persona en comparación con organizar una cena casera donde el gasto se comparte, se adapta al presupuesto y permite priorizar lo verdaderamente esencial.

Para las familias mexicanas la decisión este fin de año no solo pasa por elegir dónde celebrar sino por cómo proteger su economía sin renunciar a la tradición y al encuentro. En un entorno de precios elevados y presión constante al bolsillo la cena en casa se mantiene como una opción más sostenible, cálida y accesible.

“Celebrar en casa fortalece el consumo local y beneficia al pequeño comercio, ya que gran parte de las compras se realizan en los negocios de la colonia. Esto dinamiza la economía comunitaria y fomenta un consumo responsable enfocado en lo necesario y alejado de la tentación del gasto suntuario y de las compras no planeadas que promueve el canal moderno. A ello se suma un beneficio intangible pero fundamental: convivir en un ambiente más íntimo, acogedor y cercano, lo que refuerza la unidad familiar y el afecto, valores que dan verdadero sentido a estas fechas”, destacó Rivera.

En estas fiestas decembrinas, ANPEC transmitió su deseo a las familias mexicanas por una Navidad en paz, con unión y esperanza, y un Año Nuevo con mejores condiciones económicas, estabilidad y oportunidades. Que el 2026 llegue con bienestar, trabajo y prosperidad para los hogares y para el pequeño comercio que sostiene la economía local.

Ahora, déjeme comentarle que La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que, para el periodo vacacional de Fin de Año —que comprende del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026—, se estima la llegada de 4.96 millones de turistas nacionales y extranjeros a cuartos de hotel, lo que representa un incremento de 5.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que este periodo vacacional es uno de los más relevantes para la actividad turística del país por su contribución al dinamismo económico, la generación de empleo y la derrama directa en cientos de destinos.

“La temporada de Fin de Año es clave para el sector: moviliza a millones de personas, fortalece la economía local y consolida al turismo como un motor vivo de bienestar para las familias mexicanas”, afirmó.

Informó que los últimos tres años muestran un incremento promedio de 504 mil 795 turistas durante el periodo vacacional.

Subrayó que el crecimiento estimado en la llegada de turistas y los niveles previstos de ocupación hotelera —56.6 por ciento a nivel nacional— contribuyen directamente a los objetivos nacionales de desarrollo incluyente.

“Estos porcentajes representan mucho más que cifras: son una muestra clara de cómo el turismo impulsa la Prosperidad Compartida, llevando oportunidades a comunidades, pequeñas empresas y trabajadores en todo el país”, señaló.

Rodríguez Zamora informó que el crecimiento previsto se refleja en los principales centros turísticos del país, que proyectan incrementos en la llegada de visitantes y sólidas ocupaciones durante estas fechas.

Destinos como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y Riviera Maya mantienen expectativas por encima del 80 por ciento de ocupación, mientras que Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Acapulco y Monterrey reportan estimaciones de crecimiento sostenido. Mérida destaca este año con el mayor incremento previsto, confirmando el dinamismo del turismo en el sureste.

“Invito a todas las familias mexicanas a viajar por México, a encontrarse con su gente, a redescubrir la riqueza que nos une y nos da identidad. Cada viaje es una oportunidad para fortalecer lazos y valorar lo que somos. Hoy más que nunca, México está de moda”, concluyó.

En las noticias de Cancún, le comento que desde el boulevard Luis Donaldo Colosio, la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, supervisó el inicio de los operativos aleatorios de reducción de velocidad con radares láser, para respetar los límites de velocidad de las diferentes avenidas de la ciudad, y de esta manera prevenir accidentes en las vías de rodamiento.

Desde muy temprana hora, la Alcaldesa verificó que los elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, con apoyo de la Guardia Nacional, estuvieran instalados, midiendo la velocidad con la que transitan los conductores, remarcando que el límite de velocidad en esa arteria es de 70 km por hora, mientras que al interior de la la ciudad es de 60 km por hora, siempre y cuando no haya un señalamiento que indique otra velocidad máxima permitida o sea una zona escolar donde es de 20 km por hora.

“En estos operativos estamos exhortando a los conductores a respetar los límites de velocidad, no habrá sanciones económicas, sin embargo hay que ser conscientes de que respetar este límite de velocidad salva vidas”, expresó.

También resaltó que se contará con 10 elementos de la Dirección de Tránsito Municipal por cada turno, realizando de manera aleatoria dicho operativo en diferentes vialidades como el Boulevard Kukulcán en la Zona Hotelera y las avenidas José López Portillo y Bonampak.

En el operativo también participaron el secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Jaime Padilla Barrientos y el director de Tránsito Municipal, Ezequiel Segovia Góngora.

Por otra parte, trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez disfrutaron una “Verbena Cancunense” encabezada por la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, con el objetivo de disfrutar una noche de sana convivencia a través de esta tradición que une a las familias durante la navidad.

La Alcaldesa acompañada del personal operativo se dirigió a la puerta principal del Palacio Municipal a pedir posada a los trabajadores administrativos que estaban dentro del lugar, quienes respondieron al cántico para abrir las puertas y dejar entrar a los peregrinos.

“Para mí es un verdadero honor compartir este momento, con mi gran equipo que considero una gran familia, las y los trabajadores del Ayuntamiento, conformamos una gran familia, que son los que sostienen esta ciudad, y trabajan todos los días para que una ciudad funcione”, expresó durante la Verbena Cancunense.

Por tal motivo, dijo que este agradecimiento no solo es de ella como autoridad, sino también de las y los cancunenses, reconociéndolos con un gran aplauso, porque lo que hacen transforma, más cuando se trabaja en equipo, gracias a sus líderes y guías de todas las áreas.

Desde el fondo de su corazón, la Primera Autoridad Municipal les deseó a todas y todos que esta navidad sea de unión familiar, de amor en sus hogares, de paz, que sea una época para reflexionar a lo largo del año, y sobre todo, tengan un próspero año nuevo; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

X: @mauconde