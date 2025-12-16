Impulsa Mara Lezama reconocimiento y la preservación de la cultura maya

Como eje de bienestar social

Emotivo encuentro en Felipe Carrilli Puerto reafirma el compromiso de poner al pueblo en el centro de las decisiones

Felipe Carrillo Puerto.- En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Cultura Maya (“U K’iinbesa’al U Noj K’iinil Maaya Miatsi”) en Felipe Carrillo Puerto, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que hoy la voz del pueblo Maya se respeta y se coloca en el centro de cualquiera de las decisiones.

“Firmamos un Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, y era justamente esto: visibilizar nuestra cultura Maya, portando esto que hacen nuestras artesanas, nuestros artesanos; promoviendo el urdido de hamacas, tallando en madera, lo que hacen todos los días, y también logrando una prosperidad compartida; que deje de ser el centro del estado, la zona Maya, una región en donde nada más veía pasar la prosperidad y el éxito, y que se traduzca en bienestar para sus hogares”, puntualizó la Gobernadora.

Con la presencia de 490 dignatarias y dignatarios mayas de los cinco centros ceremoniales y las tres iglesias mayas del estado, la gobernadora de Quintana Roo informó que está muy avanzada la construcción de un nuevo hospital en Felipe Carrillo Puerto, de 60 camas, con el que por primera vez en la historia la zona Maya tendrá un tomógrafo, densitometría, rayos X.

“Por primera vez, será un hospital de primer nivel, digno para la zona Maya, que esperamos terminar el próximo año”, agregó la Gobernadora al mencionar que ya se autorizó la creación, en el hospital general, de un espacio de parto intercultural para las mujeres mayas.

Por otra parte, dio a conocer que la Puerta al Mar también es una realidad y a punto de inaugurarlo.

Este encuentro fue organizado a través del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado, un espacio que permitió honrar a quienes mantienen vivas las tradiciones, la espiritualidad y la identidad del pueblo maya.

La presencia de la Gobernadora marcó un momento especial, al convivir y dialogar directamente con las y los dignatarios mayas y sus familias, quienes recibieron con alegría su cercanía y reconocimiento, destacó el titular del INMAYA, Enrique Chuc, al presentar la exposición de motivos resaltando el esfuerzo conjunto para fortalecer los espacios de preservación cultural que sostienen la vida comunitaria del pueblo maya.

Durante la jornada se realizó la entrega de apoyos a las y los representantes de los centros ceremoniales de Chancah Veracruz, La Cruz Parlante, Tixcacal Guardia, Chumpón y Tulum, así como de las iglesias mayas de X-Yatil, Yaxley y Kantunilkín, reforzando una tradición que desde hace más de 25 años reconoce y respalda a quienes resguardan la espiritualidad, las ceremonias y la vida comunitaria del pueblo maya.

Entrega MLE 3 mil 640 pavos a familias cañeras de la zona sur

Xul-Ha.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó su total respaldo a los cañeros del sur de Quintana Roo durante un evento de entrega de 3 mil 640 pavos a productoras y productores, en respuesta a una petición, una necesidad, para fortalecer a las familias en esta temporada navideña.

“Hoy estoy aquí porque sé que hubo días duros. Quiero decirles que hay Gobernadora para ustedes, que siempre hay una puerta abierta, que siempre cuando ha habido un flagelo, ahí hemos estado y ahí seguiremos estando desde un principio y hasta que culmine este gobierno humanista con corazón feminista” les dijo Mara Lezama en el Centro de Acopio SEGALMEX, en esta comunidad de Othón P. Blanco.

La entrega se realizó en atención a la petición de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar A.C. y la Asociación Civil de Productores de Caña de Azúcar de la Ribera del Río Hondo, quienes solicitaron el acompañamiento del Gobierno del Estado para fortalecer a las familias agremiadas en el padrón cañero.

La gobernadora de Quintana Roo reconoció el trabajo de la caña y destacó las inversiones estatales para fortalecer la actividad por más de 35 millones de pesos, la entrega de cosechadora, insumos, dos biofábricas y gestión de plagas.

Mara Lezama explicó a las familias cañeras que gobernar significa administrar el dinero del pueblo, que siempre es insuficiente, “pero significa tocar vidas, acabar con la corrupción, hacer gobiernos honestos, escuchar con atención, cumplir y acompañar”.