La diabetes es un grave problema de salud pública que va al alza en Edomex

Apoyo de la asociación “Proyecto Social Naucalpan”

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- Los casos de diabetes continúan siendo un grave problema de salud pública, motivo por el cual la asociación “Proyecto Social Naucalpan”, que preside David Parra Sánchez, hizo un llamado a padres de familias a cuidar la salud de niños y jóvenes, debido a los altos incrementos en la entidad mexiquense.

Al continuar con el programa de salud que lleva a cabo dicha asociación con la entrega de glucómetros a personas con este padecimiento, el doctor Enrique González, llamó a las y los naucalpenses a evitar alto consumo de refrescos, jugos industriales, dulces y alimentos ultraprocesados así como realizar ejercicio.

A nombre de David Parra y de la asociación “Proyecto Social Naucalpan”, Martín Castro, afirmó que se continuará con las jornadas de apoyo a enfermos de diabetes, en todo el territorio de Naucalpan con el apoyo de médicos especializados y llevando pláticas para evitar esta enfermedad.

Y es que, efectivamente, la diabetes mellitus (DM) continúa siendo uno de los mayores retos sanitarios a nivel global. Se estima que más de 530 millones de adultos viven con diabetes.

Preocupado por este padecimiento y en algunos casos crónicos, “Proyecto Social Naucalpan A.C.”, ha dispuesto de implementar una serie de Jornadas de Salud, principalmente en este tema, además, de campañas de vacunación contra sarampión, tétanos, entre otras.