El SUTEyM y el gobierno de Isaac Montoya trabajan en favor de familias naucalpenses

Entregan equipo de trabajo

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- La coordinación entre el sindicato y el gobierno municipal que preside el alcalde Isaac Montoya Márquez en este municipio ha hecho posible que se trabaje de la mano en favor de las familias naucalpenses en todas y cada una de las áreas de esta administración.

A nombre de Tomás Palomares Parra, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y sus Municipios (SUTEyM), coincidieron en lo anterior Erick Palomares y David Parra, asesor general y líder moral de ese gremio, al recibir herramientas de trabajo para empleados del Organismo de Agua de ese municipio.

En ese sentido, David Parra Sánchez llamó a la base laboral del OAPAS a cumplir los objetivos y las metas fijadas, toda vez que “el secretario general, Tomás Palomares Parra, y el alcalde Isaac Montoya han tomado muy en serio esta obligación, por lo que se ha podido transitar en armonía laboral”.

A su vez, el asesor del SUTEyM, Erick Palomares, agradeció al director del organismo de agua municipal, Ricardo Gudiño, el trabajo realizado para favorecer a las familias que viven en Naucalpan, pero de manera extraordinaria el total respeto a los convenios laborales y al entendimiento.

“Desde aquí saludamos al presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, quien ha demostrado entereza y compromiso con los trabajadores y por la empatía y el sentido humano hacia nuestros compañeros del SUTEyM”, concluyó.