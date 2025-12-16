Presenta Enrique Vargas del Villar iniciativa contra la violencia escolar

Por una escuela segura

Valle de México.- Con el objetivo de continuar haciendo de las escuelas un espacio seguro para los estudiantes de todos los niveles, el senador de la República, Enrique Vargas del Villar, suscribió una iniciativa de ley para reformar las Leyes Generales de Educación y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de prevenir, atender y sancionar la violencia escolar en los planteles educativos.

Vargas del Villar explicó que, a pesar de que la Convención sobre los Derechos del Niño, obliga a los tres niveles de gobierno a proteger a la niñez de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, se estima que casi un tercio de los estudiantes en el mundo han sido víctimas de violencia escolar por parte de docentes o compañeros.

Estadísticas señalan que uno de cada cuatro alumnos violentados reconocieron a un adulto de su escuela como su agresor físico o emocional, lo que hace necesario atender esta problemática para evitar que se normalicen estas conductas en los planteles.

“En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos educativos es una obligación impostergable del Estado mexicano.

El senador mexiquense puntualizó que el Artículo 3 Constitucional garantiza el derecho a recibir educación en condiciones de respeto a la dignidad humana, mientras que el Artículo 4 establece el principio del interés superior de la niñez como criterio prioritario en toda medida que les concierna, por lo que “proponemos estas reformas para evitar la violencia docente para que las escuelas continúen siendo espacios seguros para ellos y para su desarrollo”.