El programa Comuna sigue beneficiando a familias de Naucalpan: Isaac Montoya

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal Isaac Montoya Márquez realizó una gira de trabajo recorriendo cinco localidades del Pueblo de San Francisco Chimalpa beneficiadas con el programa La Comuna (Comunidad Unida y Activa) para constatar el desarrollo de los trabajos que se realizan de la mano con vecinas y vecinos para mejorar su calidad de vida. El alcalde inició en el Barrio del Castillo, donde más de 1,200 vecinas y vecinos contarán con la pavimentación de la avenida Esmeralda en condiciones apropiadas para disfrutar de una vida digna, segura y próspera, impactando positivamente en todos los aspectos de la vida diaria de la comunidad.

Ante vecinas y vecinos, destacó que el trabajo coordinado entre el Gobierno y la comunidad, favorece a miles de personas en menor tiempo, para recuperar los atrasos que por décadas se han acumulado en Naucalpan y que han impedido el desarrollo integral de las personas.