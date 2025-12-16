Participan cerca de 14 mil niños en concurso de pintura sobre cuidar el agua

Organizado por CAEM

Naucalpan, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua estatal (CAEM) premió la creatividad, esfuerzo y capacidad para transmitir el mensaje de conciencia ambiental y cuidado del agua —como parte de una cultura cívica— de 15 estudiantes mexiquenses que participaron en el Concurso de Pintura 2025.

Se recibieron cerca de 14 mil dibujos provenientes de escuelas públicas y privadas de 57 municipios, de nivel preescolar, primaria, educación especial y secundaria.

En la premiación, Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la CAEM, reconoció a las y los participantes por su esfuerzo y creatividad. Los ganadores obtuvieron bicicletas, kit de protección, mochilas y un kit de pintura, mientras que los ganadores de educación especial obtuvieron un premio económico.

En la categoría de Preescolar “Mi amiga el agua” el primer lugar fue para Maya Allende, de Jiquipilco; el segundo lugar le correspondió a Melissa Ramírez, de Teoloyucan; mientras que el tercer lugar lo obtuvo Regina Martínez, de Ixtapaluca.

En la 1era categoría Infantil “El agua es vida, cuídala”, dirigida a niñas y niños de primero a tercer año de primaria, el primer lugar fue de Saúl Palomino y el segundo para Kaitiyn Molina, ambos de Ixtapaluca; mientras que el tercer lugar fue de Tamara Bustamante.

En la 2da categoría de cuarto a sexto año de primaria, Everdyn Paniagua, de Temoaya; Dhana Aldama, de Huixquilucan, y Raúl Romero, de Tecámac, obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la terna de Educación Especial “El agua es vida, cuídala” el primero y tercer lugar fueron para Santiago Campos y Guillermo Lozano, ambos del municipio de Ixtapaluca; mientras que el segundo fue para Elías Rivera, de Huixquilucan.

En la categoría Juvenil “Hagamos un uso eficiente del agua» el primer lugar se lo llevó Becker Ayala, de Ixtapan de La Sal; el segundo lugar, Ahilyn Carrasco, de Malinalco, y el tercer puesto lo obtuvo Natalia Negrete, de Chalco.

La CAEM reafirma su compromiso con la educación artística y ambiental al promover iniciativas que integren creatividad y responsabilidad social.

