El Crepúsculo de un Titán: Cristiano Ronaldo y Portugal

La Última Oportunidad Mundialista

“El Bicho” se prepara para disputar su última Copa del Mundo, a los 41 años de edad

Por Arturo Arellano

Cristiano Ronaldo jugará su sexto y último Mundial a los 41 años, en un torneo donde Portugal cuenta con una de sus mejores generaciones de jugadores, incluyendo talento joven como João Félix, Rafael Leão y Bruno Fernandes, con la intención de conquistar el único trofeo que le falta: la Copa del Mundo.

La historia de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo es la de un competidor feroz que ha estado presente en seis ediciones consecutivas del torneo más importante del planeta. Desde su debut adolescente en 2006 hasta su inminente participación en 2026, el astro portugués ha dejado su huella en las arenas de la competición internacional, acumulando récords históricos y consolidando un legado que trasciende los números.

Alemania 2006: El Debut

Cuando Cristiano Ronaldo llegó a Alemania 2006, era un jovencito de 21 años que ya generaba expectativas en el Manchester United. Su debut en la Copa del Mundo fue memorable. Aquel 12 de junio de 2006, frente a Irán, Ronaldo convirtió un penal para abrir su cuenta mundialista. Portugal avanzó de manera convincente en la fase de grupos, donde Cristiano participó activamente, aunque fue en las etapas posteriores donde el equipo luso desplegó su máximo potencial.

La campaña portuguesa llegó hasta las semifinales, donde Francia los eliminó, dejando a Portugal en la tercera posición del torneo, el mejor desempeño en la historia mundialista de la nación lusa hasta ese momento.

Sudáfrica 2010:

El Gol Solitario

La Copa del Mundo 2010 fue una etapa más modesta para Cristiano Ronaldo en términos goleadores. Anotó un único gol, frente a Corea del Norte el 7 de junio de 2010, en una victoria portuguesa 7-0. Sin embargo, su presencia fue sentida en el equipo, participando activamente en el juego ofensivo de Portugal.

El torneo no fue tan exitoso como el anterior. Portugal quedó eliminado en octavos de final ante España, perdiendo 1-0 en un encuentro cerrado.

Brasil 2014: La

frustración del tercero

La edición de Brasil 2014 fue traumática para Portugal. A diferencia de sus participaciones anteriores, los lusos llegaron desorganizados y enfrentaron dificultades desde el inicio. Cristiano Ronaldo anotó un gol en el torneo, frente a Ghana el 26 de junio de 2014, en un encuentro que Portugal ganó 2-1.

Sin embargo, a pesar de esta victoria, Portugal fue eliminado de la primera ronda por diferencia de goles. Después de perder 4-0 ante Alemania en el debut y empatar 2-2 con Estados Unidos, la última victoria contra Ghana no fue suficiente.

Rusia 2018: El

apogeo goleador

La Copa del Mundo 2018 en Rusia fue el mejor torneo de Cristiano Ronaldo en términos individuales. El astro portugués anotó cuatro goles memorables, incluyendo un hat-trick espectacular frente a España. El empate 3-3 contra los españoles fue una de las presentaciones más brillantes de Ronaldo, donde demostró que a los 33 años seguía siendo letal frente al arco.

Portugal avanzó a octavos de final, pero allí encontró a Uruguay, que los eliminó en un encuentro cerrado.

Qatar 2022: El

adiós amargo

El último Mundial de Cristiano Ronaldo fue diferente. A los 37 años, el astro portugués participó en la fase de grupos, anotando un gol de penal contra Ghana el 24 de noviembre de 2022. Portugal avanzó a octavos de final, donde enfrentó a Suiza. En ese partido, Fernando Santos tomó la controversial decisión de dejar a Cristiano en el banquillo, permitiendo que Gonçalo Ramos brillara con un triplete en la goleada 6-1.

Portugal llegó a cuartos de final, donde fue eliminado por Marruecos en un gol de sorpresa. Aunque Ronaldo participó en ese encuentro, su actuación fue sombría, marcada por la frustración de no poder ser el protagonista de su selección como lo había sido durante dos décadas.

El Viaje Final: México,

Estados Unidos y Canadá

A los 41 años, Cristiano Ronaldo jugará su último Mundial en territorio norteamericano. Ha confirmado de manera taxativa que el torneo de 2026 será su despedida del escenario mundialista. «Tendré 41 años y creo que será el momento», afirmó el astro en una entrevista durante el foro de turismo TOURISE en Arabia Saudita en noviembre de 2025.

Portugal fue sorteado en el Grupo K, junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo. Un grupo que presenta desafíos reales pero también oportunidades para Portugal de avanzar como primera del grupo.

Colombia: El

primer gran rival

Colombia será el primer gran rival de Portugal en la fase de grupos. Los cafeteros regresan al Mundial después de ocho años de ausencia, clasificándose como terceros en la CONMEBOL. Dirigidos por Néstor Lorenzo, llegan con una generación renovada y la intención de reivindicarse en el escenario mundialista.

El encuentro entre Colombia y Portugal representa un clásico del fútbol internacional. Aunque nunca se han medido en un Mundial, sus historias están entrelazadas. James Rodríguez, una de las figuras de la selección colombiana, siempre ha expresado su admiración por Cristiano Ronaldo, con quien compartió escenarios en el Real Madrid.

Uzbekistán: El

debutante asiático

Uzbekistán hace su debut en una Copa del Mundo, dirigido por el legendario Fabio Cannavaro, quien fue campeón del mundo con Italia en 2006. Los uzbekos llegaron como segundos del grupo asiático y tendrán el desafío de competir contra equipos de mayor experiencia.

Aunque sobre el papel Uzbekistán es el rival más débil del grupo, Portugal no puede permitirse subestimar. La historia de los Mundiales está llena de sorpresas, y los debutantes siempre llegan con hambre de demostrar su valía.

El Repechaje:

La incógnita

El cuarto rival de Portugal será determinado por el repechaje intercontinental entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo. Cualquiera que sea el rival, Portugal partiría como amplio favorito. Estos encuentros de fase de grupos representan oportunidades para que el equipo luso acumule confianza y puntos clave que le permitan terminar primero del grupo.

El equipo de Martínez:

Una generación dorada

Roberto Martínez, quien fue técnico de Bélgica en el Mundial 2018, se encuentra al frente de Portugal con la intención de llevar a los lusos a su primer título mundial. A diferencia de algunas selecciones que han perdido piezas clave, Portugal cuenta con una de sus mejores generaciones.

Aunque Cristiano Ronaldo sigue siendo el capitán y referente del equipo, Portugal tiene talento ofensivo diversificado. Bruno Fernandes, mediocampista creativo del Manchester United, es el corazón del juego ofensivo portugués. Su capacidad para crear espacios, su pase preciso y su visión de juego son fundamentales en el esquema de Martínez.

João Félix, quien ha tenido una carrera agitada pero llena de talento, representa la nueva generación de extremos dinámicos de Portugal. Su velocidad, su capacidad de regate y su finura técnica lo convierten en una amenaza constante para los defensores rivales. Rafael Leão, extremo izquierdo del Milan, completa el cuadro ofensivo con su velocidad explosiva y su capacidad de decisión en el último tercio.

Bernardo Silva, aunque más centrado en el mediocampo, aporta creatividad y experiencia, teniendo ganado prácticamente todo en el Manchester City. Su versatilidad permite a Martínez ajustar tácticas según los rivales y situaciones del torneo.

En defensa, Portugal cuenta con Rúben Dias, quien se ha consolidado como uno de los defensas centrales más sólidos de Europa. Junto a Pepe, veterano de experiencia infinita, Portugal tiene solidez defensiva comprobada. En los laterales, Nuno Mendes y João Cancelo proporcionan tanto defensa como proyección ofensiva.

Diogo Costa en el arco es la garantía de solidez en la portería portuguesa. Joven pero experimentado, Costa ha demostrado ser un guardián confiable en competiciones internacionales.

Aunque Portugal tiene una generación excelente, alcanzar la final del Mundial 2026 no será tarea fácil. Los análisis de probabilidades sitúan a Portugal fuera del top 5 de favoritos, con casas de apuestas y analistas colocando a España, Inglaterra, Francia, Argentina y Brasil como candidatos más sólidos.

El Sueño Mundialista:

El único trofeo pendiente

Para Portugal, la Copa del Mundo es la deuda pendiente de su historia futbolística. La nación lusa ha ganado la Eurocopa en 2016, dos títulos de la UEFA Nations League (2019 y 2025), pero nunca ha ganado el torneo más importante del planeta. Esto representa una presión significativa, especialmente considerando que su eterno rival, Messi y Argentina, ya levantaron el trofeo en Qatar 2022.

Para Cristiano Ronaldo específicamente, la situación es aún más compleja. Aunque ha ganado prácticamente todo en el fútbol de clubes y ha logrado hitos individuales incomparables, la ausencia de una Copa del Mundo pesa en las comparaciones eternas con Messi. Si Ronaldo logra ganar el Mundial 2026, su legado se completaría de manera definitiva, cerrando un ciclo que ha dominado el fútbol mundial durante dos décadas.

DATOS CURIOSOS:

-El Legado Numérico de Cristiano Ronaldo con Portugal es de 143 goles en selección.

– Ronaldo es el único jugador que ha marcado en cinco Copas del Mundo distintas (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

-8 goles en Mundiales: Distribuidos en 18 partidos mundiales, con su mejor actuación siendo Rusia 2018 con cuatro goles, incluyendo un histórico hat-trick contra España.

-Six Mundiales consecutivos: Será el sexto Mundial consecutivo que juega Cristiano, igualando potencialmente el récord de Lionel Messi si ambos completan el torneo de 2026.

-Capitán durante veinte años: Ronaldo ha sido capitán de Portugal en la mayoría de sus partidos internacionales.

– Será el segundo jugador en disputar seis Mundiales diferentes, un logro compartido con Lionel Messi.

-938 goles en carrera: Cristiano Ronaldo ha acumulado 938 goles en su carrera profesional, aproximándose al objetivo de los mil goles que ha anunciado públicamente.

-Mayor edad en Mundiales: A los 41 años, será el futbolista más veterano en jugar un Mundial en el siglo XXI, rebasando a Lothar Matthaus y otros legendarios.