ESTUDIOS CHURUBUSCO CELEBRAN 80 AÑOS DE HISTORIA

EXPOSICIÓN EN LAS REJAS DE CHAPULTEPEC

A través de imágenes, documentos y materiales históricos, la exposición reconoce la labor de técnicos, artesanos, cineastas y personal especializado que han hecho posible más de tres mil producciones cinematográficas, muchas de ellas fundamentales durante la Época de Oro del cine nacional

La exposición forma parte de una amplia agenda conmemorativa que incluye ciclos de cine, publicaciones, conciertos y acciones para fortalecer el legado cultural e industrial del complejo

Las Secretarías de Cultura del Gobierno de Méxicoy de la Ciudad de México, inauguraron este lunes 15 de diciembre la exposición “Estudios Churubusco y sus trabajadores: 80 años materializando historias” en la Galería Abierta Gandhi de las Rejas del Bosque de Chapultepec. La muestra rinde homenaje al complejo de producción cinematográfica más grande de Latinoamérica y a las generaciones de trabajadoras y trabajadores que han dado forma a la historia del cine mexicano desde 1945.

“Al poner en el centro a las y los trabajadores, este proyecto toma una posición clara: reconocer la complejidad y la grandeza del trabajo cotidiano que hay detrás de cada película. (…) Escucharles nos recordó que la memoria social se construye a partir de la suma de las historias de vida; ahí radica su fuerza y su sentido”, señaló Gabriela Pulido Llano, titular de Memoria Histórica del Archivo General de la Nación.

La exposición reúne una valiosa selección de fotografías detrás de cámara que documentan distintas etapas y géneros del cine mexicano, con imágenes de producciones emblemáticas como Chucho el remendado, Las señoritas Vivanco, La sexta carrera, A.T.M. ¡A toda máquina!, Sueño en otro idioma, Amores perros, Yermo, entre otras. Estas imágenes revelan los procesos creativos, técnicos y humanos que dieron vida a cada filmación, y colocan en el centro la labor colectiva de quienes han construido la historia del cine nacional.

“Esta exposición se hace en homenaje a las y los trabajadores de Estudios Churubusco, porque sin su trabajo cotidiano el cine mexicano simplemente no existiría. Nada de lo que vemos aquí sería posible sin el esfuerzo colectivo y sin la colaboración con instituciones como Memoria Histórica y la Cineteca Nacional, de donde provienen muchas de las imágenes que hoy se exhiben”, afirmó Cristián Calónico Lucio, director general de Estudios Churubusco.

Por su parte, Marina Stavenhagen Vargas, directora general de la Cineteca Nacional, destacó que la muestra permite ver las entrañas mismas de los estudios, los rodajes, los detrás de cámaras y, sobre todo, a las y los trabajadores del cine en el ejercicio de su oficio.

“Es un privilegio que estas imágenes del cine mexicano formen parte de una galería abierta que bordea una de las avenidas más importantes de la ciudad. (…) La colección Manuel Gutiérrez Paredes, que está resguardada en los acervos de la Cineteca Nacional, ha sido una de las fuentes para la selección de fotografías que forma parte de esta muestra. Los acervos no son lugares polvosos o estáticos; están vivos, crecen y se transforman. Son pasado, presente y también futuro, porque pueden ser la semilla de nuevas ideas y nuevas historias”, expresó.

La exhibición forma parte de las actividades conmemorativas por el 80 aniversario de los Estudios Churubusco, celebrado a lo largo de 2025, que han incluido ciclos de cine, conciertos, exposiciones, publicaciones editoriales, así como la emisión de estampillas postales y billetes de lotería alusivos a este emblemático complejo cinematográfico.

De cara al futuro, Estudios Churubusco impulsa un proceso de renovación tecnológica orientado a fortalecer su vigencia como uno de los complejos cinematográficos más importantes de América Latina. Esta modernización busca responder a los retos actuales de la industria audiovisual sin perder el vínculo con su legado histórico, al tiempo que se promueve su reconocimiento como Patrimonio Artístico de México, una iniciativa que permitiría garantizar la protección, conservación y proyección a largo plazo de un espacio fundamental para la memoria cultural y cinematográfica del país.

Durante el corte de listón también estuvieron presentes Jazmin Sánchez, subdirectora técnica del Bosque de Chapultepec; Luis Francisco Gallardo Esparza, subdirector de Galerías Abiertas; Mónica Monroy Nasr, curadora; y Guillermo Soto, impresor.

“Estudios Churubusco y sus trabajadores: 80 años materializando historias” invita al público a mirar detrás de cámaras y reconocer a quienes, con su oficio, creatividad y trabajo colectivo, han convertido al cine en una de las expresiones culturales más influyentes de México. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 25 de enero de 2026 en la Galería Abierta Gandhi, ubicada sobre Avenida Paseo de la Reforma, frente al Museo Rufino Tamayo y a un lado del Jardín Botánico de Chapultepec.