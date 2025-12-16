Este fin de semana vive una experiencia única: FERIA DEL MUNDO en Palacio de la Autonomía UNAM. ENTRADA LIBRE.



Que mejor regalo para esta Navidad que un viaje por el mundo del 19 al 21 de Diciembre, visitando MAS DE 40 PAÍSES sin salir de la Ciudad.

Lleva a casa recuerdos de cada nación y sorprende a tus familiares y amigos con increíbles obsequios.

Del 19 al 21 de Diciembre, llega la FERIA DEL MUNDO – Edición Navideña al PALACIO DE LA AUTONOMÍA DE LA FUNDACIÓN UNAM, en pleno Centro Histórico de la CDMX.

Un EVENTO GRATUITO que reúne la riqueza cultural, los sabores y las tradiciones de MÁS DE 40 PAÍSES en un solo lugar: Lic. Primo de Verdad No. 2 casi esquina con Moneda, a dos cuadras del Zócalo, justo a la salida del Templo Mayor.

Este es el plan perfecto para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, recorriendo de 11 a 20 horas cada día, el panorama multicultural que ofrecerán expositores nativos de países como Japón, Indonesia, Colombia, Nepal, India, Turquía, Francia, Argentina, China, Rusia, Grecia, Rumanía, Italia, Costa de Marfil, Ecuador, Palestina Tailandia, México y muchas naciones más, compartiendo su historia, sus costumbres, la elaboración de sus productos y sus recetas, creando una experiencia cercana, auténtica y profundamente enriquecedora, en sana convivencia con los visitantes, quienes además podrán tomarse fotos memorables con estos representantes de diversas culturas, elegir fascinantes regalos y regresar a casa con recuerdos de todo el mundo.

Podrás encontrar una variedad universal de artesanías, textiles, joyería, piezas decorativas y delicias culinarias.

Palestina tendrá una participación especial ofreciendo la charla:

“Usos y Costumbres del Pueblo Palestino, el vestido tradicional y la historia del Café”.

-Hospitalidad y vida social

-Gastronomía

-Rituales de Vida y Religión

-Expresiones Culturales

-Atuendo tradicional y símbolos de identidad

-Invitación a la foto con hijab

Dale a tu familia y amigos el mejor regalo, recorriendo el mundo sin boletos de avión, sin trámites ni pasaporte y GRATIS.

No dejes pasar está oportunidad. ¡Será un viaje inolvidable!

FERIA DEL MUNDO- Edición Navideña Fiesta Intercultural con la participación de MÁS DE 40 PAÍSES 19 al 21 de Diciembre, 2025 Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM.

Lic. Primo de Verdad No. 2, casi esquina con Moneda, Centro Histórico, CDMX. 11:00 a 20:00 H.

ENTRADA LIBRE.