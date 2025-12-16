Inician 154 sorteos de la Conavi para asignación de 31 mil 934 Viviendas

Enlace desde Palacio Nacional a Chignahuapan

“Es la forma más justa para poder distribuirlas”, destacó la president Sheinbaum

En Chignahuapan, Puebla, se asignarán 256 viviendas: 139 por sorteo y 66 de forma directa a personas adultas mayores y con discapacidad, en tanto que 51 serán para jóvenes con opción a renta

A través de un enlace desde Palacio Nacional a Chignahuapan, Puebla, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio de 154 sorteos en 147 municipios de 30 entidades para la asignación de 31 mil 934 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, los cuales se realizarán a nivel nacional del 16 de diciembre al 17 de diciembre.

“Entonces a partir del día de hoy inician los sorteos en distintos lugares del país en donde se están construyendo las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda”, resaltó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”

La jefa del Ejecutivo federal explicó que la Conavi llevó a cabo una inscripción en territorio a través de asambleas y vía internet; sin embargo, se recibió una demanda mucho mayor a la vivienda que se construye este año por lo que se decidió hacer un sorteo.

“Entonces decidimos que se hiciera por sorteo, que es lo mejor, es la forma más justa dentro de las circunstancias para poder distribuir las viviendas. Ya se hizo una primera selección, de si realmente no son derechohabientes del IMSS, o del Infonavit, del FOVISSSTE, de la situación económica de las familias y fueron seleccionadas un número de familias y a partir de ahí se hace este sorteo”, explicó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, anunció que en este primer sorteo participan más de 400 personas, lo que representa un momento histórico que da inicio a 154 sorteos en 147 municipios para seleccionar a las primeras familias beneficiadas de las 161 mil personas que se registraron en este primer ejercicio.

Señaló que ya se superó la meta de construcción de este año al tener 390 mil 973 viviendas en obra, lo que representa un avance sexenal del 22 por ciento, de las que 81 mil 896 corresponden a la Conavi y 308 mil 987 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, informó que se registraron en Chignahuapan, Puebla, 444 familias, se construyen 256 viviendas, de las que el 20 por ciento son lugares en renta para jóvenes, 66 viviendas pasan de forma directa a personas adultas mayores y con discapacidad, mientras que en el sorteo se asignan 139.

Explicó que este sorteo se hace a través de una tómbola de la que se saca un número de registro de la familia beneficiada, este proceso es supervisado por un interventor de la Secretaría de Gobernación, así como por un notario.

El primer número seleccionado en el sorteo realizado en Chignahuapan, Puebla, fue el 2501068964.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Fortalecen la atención hospitalaria

A través de un enlace desde Palacio Nacional a Morelia, Michoacán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de basificaciones a 270 nuevos trabajadores de la salud: médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y paramédicos, que se incorporan a hospitales rurales y de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Al definir el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, todas las instituciones desarrollaron una serie de acciones, hay acciones centrales y acciones por cada institución. Uno de los temas que estamos haciendo en todo el país, pero se le dio prioridad ahora a Michoacán, es esta solicitud que tienen trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social para ser basificados y dejar sus plazas temporales que tuvieron durante mucho tiempo”.

“Entonces el día de hoy es lo que se presenta, además, algunos de ellos cambian de adscripción y se van a hospitales rurales o a clínicas rurales que no tenían suficientes médicos o enfermeras, entonces son algunas de las acciones que veníamos haciendo que se da prioridad en el caso de Michoacán”, señaló en la conferencia matutina.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que, de los 270 nuevos trabajadores, 127 son mujeres y 143 son hombres que se integran a la plantilla laboral de Hospitales Rurales en Paracho, Ario de Rosales, Buenavista, Coalcomán, Villamar, Huetamo y Tuxpan, así como de Hospitales de Zona en Uruapan, Lázaro Cárdenas, Morelia y Zacapu.

Puntualizó que se trata de personal de enfermería, paramédicos, así como médicos familiares, gastroenterólogos, anestesiólogos, cirujanos, cirujanos oncólogos, ginecólogos, neonatólogos, urgenciólogos, de terapia intensiva, medicina interna, pediatría, traumatología, ortopedia y reumatología.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, felicitó a todo el personal médico que hoy recibe sus plazas, además agradeció a la Presidenta por las acciones en apoyo al pueblo michoacano con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Se tiene vacuna y tratamiento para atender supergripe: Salud

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que, en atención a la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a la influenza H3N2 subclado K o también denominada como la “Super Gripe”, que circula en Europa y Estados Unidos, en México solo se ha registrado un caso en una paciente de 82 años que recibió tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Detalló que la influenza H3N2 subclado K se trata de una variante que responde bien al tratamiento habitual y se previene con la vacuna Mexinvac que se produce en el país y de la que hay una disponibilidad suficiente para cubrir a la población en riesgo.

Por ello, el titular de Salud recordó que se deben vacunar todas las niñas y niños entre seis meses y cinco años de edad, adultos de 60 años o más, así como aquellas personas con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, asma o con enfermedades que comprometan el sistema inmunológico.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que, desde su puesta en marcha el 6 de diciembre, las Rutas de la Salud han entregado más de 115 millones de piezas de medicamentos, abasteciendo a 8 mil 440 Centros de salud y 646 hospitales. Agregó que, como parte de una cuarta entrega, 325 Rutas de la Salud abastecieron a 640 hospitales con más de 14 millones de piezas, garantizando insumos para cirugías y tratamientos especializados.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, señaló que las obras en esta institución avanzan, para ello se retomó la construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero, se iniciaron obras de la nueva Clínica de Medicina Familiar en Naucalpan, Estado de México, la demolición del antiguo Hospital General de Tlatelolco “Dr. Gonzalo Castañeda” tiene un avance del 99 por ciento, y como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se terminó el primer consultorio en Tarímbaro.