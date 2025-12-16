Aumentan los decesos por accidentes en motos en CDMX

La mayoría viaja sin seguro

La atención a lesionados involucrados en estos hechos es la primera causa de atención de los servicios de emergencia

Con el “boom de motocicletas” de los últimos años en el país, principalmente en la Ciudad de México, también se incrementan los accidentes viales en los que están involucrados este tipo de vehículos, cuyos ocupantes resultan lesionados o fallecidos, de acuerdo con datos de autoridades de Tránsito.

En el tercer trimestre del año, los motociclistas representaron el porcentaje más alto de personas fallecidas en hechos de tránsito, al sumar 50 muertes de 101 accidentes, lo que equivale a 49.5 por ciento de los decesos; le siguen los peatones, con 21; los pasajeros, con 19; conductores, con nueve y ciclistas, dos.

El reporte trimestral Hechos de Tránsito de julio-septiembre publicado por la Secretaría de Movilidad indica que los conductores de motocicletas registraron un incremento constante en el porcentaje de fallecidos en ese periodo, al pasar de dos de cada 10 en 2019 a cinco de cada 10 en 2025.

Los choques se mantienen en el primer sitio por tipo de usuario de la vía y tipo de evento fatal, por lo que 26 motociclistas fallecieron en un choque y 24 en derrape; 11 de 19 pasajeros murieron en alguna colisión, así como siete de nueve conductores de vehículos, dos ciclistas y dos de 21 peatones.

Es decir, los choques registraron un incremento de enero a septiembre de este año, al ubicarse con 49 por ciento de personas fallecidas en comparación con los primeros nueve meses de 2019, con 38 por ciento; 2020, con 46 por ciento; 2021, con 42 por ciento; 2022, con 44 por ciento; 2023, con 46 por ciento, y 2024, con 44 por ciento.

Los motociclistas encabezan la lista de personas lesionadas por tipo de usuario de la vía durante el tercer trimestre con 3 mil 620 personas de un total de 7 mil 462, es decir, 48.5 por ciento. La cifra revela el incremento de 63 conductores de motocicleta lesionados en comparación con el tercer trimestre del año pasado, cuando la cifra alcanzó 3 mil 557 personas heridas.

Nueve de cada 10 no tienen seguro

Las motocicletas registradas que circulan en la Ciudad de México pasaron de 260 mil a 750 mil —un incremento del 188 %— en la última década. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el 90% de ellas circulan sin tener un seguro de protección.

“Está creciendo (el número de motos), pero no crece el número de asegurados al mismo ritmo. Y eso significa que, en conjunto, al paso del tiempo tenemos cada vez menos motocicletas aseguradas”, dijo Carlos Jiménez, director de Seguros de Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS),

Aunque el incremento significa un desafío en materia de movilidad y seguridad vial, ahora también lo es en materia de salud pública. La atención a lesionados involucrados en hechos viales con motocicletas es la primera causa de atención de todos los servicios de emergencia en el país.

“Tenemos el gran reto de que el número de motocicletas incrementa a una tasa muy acelerada, pero prácticamente 9 de cada 10 no cuentan con ningún tipo de seguro”, señaló.

“El costo promedio de las lesiones de una persona que maneja una motocicleta se ha incrementado en los últimos cuatro años en cerca de 18%. Y los costos promedio van desde los 8 y 10 mil pesos hasta siniestros donde el conductor tiene lesiones de hasta 250 a 500 mil pesos en lesiones graves. Y estos costos también superan el millón de pesos cuando hablamos de siniestros catastróficos”.

Según Jiménez, los percances cuando una motocicleta le genera un daño a otro vehículo o a una persona incrementó el 22% en los últimos cuatro años. En promedio, de acuerdo con la AMIS, el costo de un siniestro en donde una motocicleta está involucrada cuesta 53 mil pesos.

Para el “biker”, un seguro de responsabilidad civil -que es el más básico que exige el reglamento de tránsito- se ofrece entre 1,500 hasta 3 mil pesos, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Un seguro mayor, que cubra la motocicleta y el robo de la unidad, dependerá del valor del vehículo, la zona de tránsito y el conductor, además de la empresa proveedora.

Van por regulación nacional

El creciente número de motocicletas que circulan no es una problemática exclusiva de la CDMX, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ya se ha manifestado sobre la necesidad de contar con una norma nacional que regule su circulación.

“La motocicleta, su masificación, digamos, ha generado muchísimos problemas, aquí los médicos están diciendo. En efecto ha aumentado mucho la atención en traumatología debido al uso de la moto. Estamos trabajando en una campaña (…) pero queremos que sea más que una campaña (porque) normalmente la normatividad relacionada con el uso de la motocicleta es estatal, entonces tenemos que trabajar con los estados y ver si se puede hacer una normatividad nacional”, dijo la presidenta el 1 de julio pasado.

Datos presentados por la mandataria revelan que, a nivel nacional, de los 11.6 millones de urgencias atendidas en todos los niveles de su red de hospitales en los últimos seis años, 3.1 millones fueron traumatismos (26.7 %), la mayoría de ellos provocados en accidentes en motocicleta.

“No se trata de prohibir la moto, sino, primero (de definir) cuáles son las normas para usarla y segundo, qué multas habría si no se usa de esa manera (…) y lo otro pues la educación, si tienes una moto, cómo usarla”, añadió.