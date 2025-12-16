Dona gobierno de Puebla terreno para hogares de trabajadores del Estado

Entrega al Fovissste

El proyecto contempla viviendas de 60 metros cuadrados con servicios e infraestructura adecuados, orientados al bienestar de más de nueve mil familias poblanas

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, a través del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE), a cargo de la vocal ejecutiva, Jabnely Maldonado Meza, recibió la donación del gobierno de Puebla de un primer predio para la construcción de viviendas, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, cuya meta total del organismo es de 100 mil casas distribuidas en 18 estados de la República Mexicana.

En representación de la vocal ejecutiva, la Subdirectora de Planeación e Información, Esperanza Pita Larrañaga, atestiguó el anuncio, con el que se refrenda el compromiso de garantizar el derecho a la vivienda adecuada para las y los trabajadores al servicio del Estado con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, equivalentes a hasta 13 mil 760 pesos mensuales.

“Transmítanle al Doctor Martí Batres que el compromiso está cumplido y tienen ya en posesión el predio céntrico para casi 500 viviendas al servicio de la población”, destacó.

Por su parte, el gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, informó que, tras casi tres décadas sin solución, su administración concretó un acuerdo con las organizaciones Tianguistas de Autos Villa Verde y Coordinadora de Autos A.C. para la entrega al ISSSTE del predio ubicado en la zona de La Ciénega, donde se desarrollará un proyecto habitacional de gran alcance social.

Con esta acción, el FOVISSSTE dará inicio al desarrollo habitacional en Puebla, entidad en la que se proyecta la construcción de un total de 9 mil 386 viviendas, lo que la coloca como la segunda con mayor alcance a nivel nacional dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar, seguida de Michoacán y por delante de Oaxaca, Aguascalientes y Jalisco.

Las viviendas contempladas en este proyecto tendrán una superficie de 60 metros cuadrados y contarán con servicios e infraestructura adecuada para el bienestar de las familias.

“Así estamos las poblanas y poblanos atendiendo cada caso y eso nos da gusto (…) Es un logro (…) No es cualquier cosa porque pasaron tres décadas de que lo dejaron pasar porque no les generaba negocio y no les dejaba ingresos”, refirió el Gobernador, al precisar que las y los comerciantes que actualmente ocupan el predio serán reubicados.

Cabe destacar que el programa es una iniciativa del Gobierno de México, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y tiene como objetivo garantizar el derecho a una vivienda digna mediante la construcción, mejoramiento y financiamiento de hogares para familias con bajos recursos.