Sectur y Canirac presentan agenda para fortalecer el turismo gastronómico

Destacan el papel de la cocina mexicana

Buscan integrar la Guía Michelin a la política turística nacional

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) presentaron una agenda conjunta de iniciativas estratégicas para fortalecer el turismo gastronómico, así como la incorporación de la Guía Michelin como parte de la Política Pública Gastronómica de México.

En este encuentro, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó el papel de la cocina mexicana como motor de desarrollo económico, identidad cultural y posicionamiento turístico, con una visión enfocada en el crecimiento regional, la profesionalización del sector y el fortalecimiento de la cadena de valor.

“Hoy la gastronomía se vuelve un motivo de viaje: un visitante puede tomar un avión sólo para conocer un destino con reconocimiento de alta calidad como la Guía Michelin. El 30 por ciento del gasto de un viajero se destina al consumo de alimentos y, cuando un estado se incorpora a la Guía, la derrama económica puede incrementarse hasta en un 125 por ciento”, explicó.

Añadió que la gastronomía es uno de los principales activos turísticos del país y un elemento clave para generar bienestar en las comunidades, al vincular al campo, a las y los productores, a las cocineras y cocineros tradicionales, y a la industria restaurantera con los destinos turísticos.

Como parte de la agenda conjunta Sectur–Canirac, se anunciaron acciones estratégicas que se reforzarán en Fitur 2026, entre ellas la realización de un Concurso Internacional del Taco, así como la consolidación de la zona gastronómica del Tianguis Turístico 2026, con una participación ordenada de las entidades federativas y un mensaje alineado a la política turística nacional.

Durante su participación, el presidente nacional de Canirac, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, resaltó que la industria restaurantera genera más de 2 millones de empleos directos y representa la principal fuente de trabajo para uno de cada cinco jóvenes en el país.

Señaló que el sector tiene un impacto directo en toda la cadena productiva, desde el campo hasta la mesa, y reafirmó el compromiso de la Cámara con la innovación, la excelencia culinaria y el fortalecimiento del sector.

“La Guía Michelin es un prestigioso galardón a nivel mundial. El hecho de que haya llegado a México, por medio de las negociaciones de CANIRAC, y hoy contemos con seis estados seleccionados y más de 180 restaurantes reconocidos muestra el compromiso que hay en el país con la excelencia gastronómica”, aseveró.

En su oportunidad, la vicepresidenta nacional de Enlace Guía Michelin, Daniela Mijares Martínez, informó que en la edición 2025 fueron reconocidos 181 restaurantes de la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León, manteniendo la totalidad de los galardones otorgados en 2024 e incorporando nuevos establecimientos con Estrella Michelin, Bib Gourmand, restaurantes recomendados y Estrella Verde.

Asimismo, destacó que cada vez más viajeras y viajeros utilizan la Guía Michelin como una referencia clave para planear sus recorridos, elegir destinos y diseñar experiencias de viaje en torno a la gastronomía.

De cara al Mundial de Futbol 2026, se dieron detalles del proyecto “México de mis sabores”, que posicionará a la gastronomía mexicana mediante la representación de las distintas entidades del país a través de sus cocineras y cocineros, ingredientes emblemáticos y bebidas tradicionales, además de impulsar acciones estructurales de largo alcance.

En ese sentido, esta alianza impulsará acciones estratégicas como el fortalecimiento de la Guía de Cocina Tradicional Mexicana, el desarrollo de herramientas digitales para proyectar la gastronomía regional a nivel internacional, programas de capacitación en idiomas y calidad en el servicio para restaurantes en destinos clave, así como la creación de un Distintivo de Restaurante Certificado, orientado a garantizar estándares de excelencia durante el Mundial y brindar certeza y confianza a las y los visitantes.

Finalmente, el vicepresidente de Turismo de Canirac, Fernando Olivera Rocha, señaló que esta agenda de trabajo conjunta, con objetivos claros y calendarizados, reconoce a la gastronomía como uno de los pilares estratégicos del turismo en México. Destacó que esta alianza es resultado de un trabajo coordinado entre gobierno e industria, con una visión compartida que entiende a la cocina mexicana —tanto tradicional como contemporánea— como una herramienta clave para el desarrollo económico, la identidad cultural y el posicionamiento internacional del país.

Durante el evento también estuvo presente la presidenta ejecutiva nacional de Canirac, Claudia Ramírez del Palacio.