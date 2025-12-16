Anuncia Clara Brugada el programa de actividades navideñas Luces de Invierno

Del 20 de diciembre al 4 de enero

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el programa de actividades navideñas Luces de Invierno, que se realizará del 20 de diciembre al 4 de enero, en el Zócalo capitalino como en 15 espacios públicos de toda la capital, con el objetivo de descentralizar el derecho a la cultura y construir territorios de igualdad

“No queremos que sea sólo el centro o sólo el sur de la ciudad, o el centro, donde en general tenemos los eventos públicos gratuitos, y el sur, donde tenemos eventos culturales privados. Que no sólo la cultura esté en algunas zonas de la ciudad, queremos que la cultura llegue a todos los barrios, pueblos, comunidades”, señaló.

Acompañada por colectivos culturales y creadores artísticos, la Jefa del Ejecutivo local resaltó que el propósito de su gobierno es construir una ciudad con territorios de igualdad donde la cultura se viva como un derecho pleno.

De ahí que informó que con un total de 600 actividades artísticas y culturales que se presentarán en la Plaza de la Constitución y en 15 escenarios dispersos en la ciudad, como parte del amplio programa navideño, que incluirá exposiciones de esculturas lumínicas monumentales, espectáculo de luces y nieve artificial, presentaciones de agrupaciones musicales de diversos géneros, la expoventa de productos Artesanos en el Corazón y recorridos dramatizados, entre otros.

“Queremos una ciudad con armonía, una ciudad también vibrante, una ciudad con luces y por eso invitamos a los capitalinos y a las capitalinas a que vengan a partir del 20 de diciembre”, convocó Brugada Molina.

Las 15 sedes estarán en el Parque Lineal Torres de Potrero, el Bosque de Tláhuac, el Deportivo Independencia, el Parque Aguascalientes y el Deportivo San Gregorio Atlapulco, entre otros sitios, garantizando el acceso equitativo a expresiones culturales y artísticas en distintas zonas de la capital.

Desde el Museo de la Ciudad de México, Brugada Molina adelantó que el 31 de diciembre la capital cerrará el 2025 y recibirá el año nuevo con la Fiesta Electrónica más Grande del Mundo, en Paseo de la Reforma, con la presentación de agrupaciones nacionales e internacionales.

“Convocamos desde ahorita a los capitalinos para que el fin de año y el nuevo año lo recibamos bailando también en el otro corazón de la Ciudad de México, que es Paseo de la Reforma”, expresó.

Aunado a ello, anunció que en los próximos días arrancará la transformación del Centro Histórico con la iluminación de más de 40 kilómetros de calles y una serie de acciones que evitarán que esta zona de la capital se divida en dos.

Por su parte, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen, detalló que las actividades culturales navideñas tienen como eje principal un escenario central de conciertos, en el que participarán 76 agrupaciones musicales de géneros como música tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, urbana, sonideros, folklore, mariachi y villancicos.

Señaló que el cartel incluye a artistas y grupos como Las Víctimas del Doctor Cerebro, Los Amantes de Lola, Cecilia Toussaint, Ana Tijoux, Los Cardenales de Nuevo León, Carolina Ross y Los Askis, así como coros institucionales y proyectos comunitarios.

La programación contempla un Foro Navideño con pastorelas y cuentacuentos todos los días, así como una amplia oferta visual integrada por tres árboles elaborados con Nochebuenas producidas en el suelo de conservación, 14 esculturas lumínicas con motivos navideños y juguetes mexicanos; también, un Nacimiento monumental y el túnel de luz monumental más grande de México, con dimensiones de 150 metros de largo por 20 metros de ancho.

López Bayghen informó que se contará con la participación de 120 expositores dedicados a la venta de artesanías, en pabellones especialmente habilitados, con el objetivo de fortalecer la economía cultural y visibilizar el trabajo de creadoras y creadores artesanales de la ciudad y otras regiones del país.

En este contexto es que se realizarán 37 posadas comunitarias en los Territorios de Paz, del 19 al 23 de diciembre, con talleres, piñatas, teatro, cuentacuentos, danza y música, además de festejos navideños en las Utopías, que sumarán más de 40 actividades culturales, como recitales y pastorelas producidas en estos espacios comunitarios.

También se llevarán a cabo 224 muestras navideñas escolares del programa Do Re Mi Fa Sol por mi Escuela, en primarias de toda la ciudad, como resultado del proceso de formación musical que ya se desarrolla en más de 500 escuelas.

La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, dio a conocer que, en el pabellón de Artesanos en el Corazón, que se presenta por segundo año en la explanada del Zócalo, contará con participantes de 19 estados de la República, quienes se han preparado para mostrar la riqueza de su cultura e identidad.

Mencionó también que, a través del programa Colibrí Viajero, los días 21 y 28 de diciembre se realizarán recorridos dramatizados en la calle Madero y Palma.

Añadió que con el festival Luces de Invierno se dará la bienvenida a quienes visiten la ciudad, turismo nacional y extranjero, y puntualizó que para esta temporada decembrina se estima la llegada de 890 mil turistas, tanto nacionales como extranjeros.

Cifras oficiales precisan que este año la ciudad registrará 60.5 millones de visitantes, 5 por ciento más respecto al año pasado, es decir, 2 millones de asistentes más. De ellos, un millón serán turistas; esto, añadió, significa una derrama de 157 mil millones de pesos, que beneficia a las más de 770 mil personas que trabajan en el sector turístico.

Para esta temporada, la ciudad registra un alza de 3 por ciento en la ocupación hotelera, llegando al 65 por ciento de la capacidad existente.