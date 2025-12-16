Conagua destinó casi 7 mil 900 mdp para apoyos al campo, en este año

Avance en el Programa Nacional de Tecnificación

En seguimiento a las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en 2025, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destinó casi 7 mil 900 millones de pesos a acciones que mejoran la productividad del campo, con un menor uso del agua, con el fin de fortalecer el uso sustentable de este recurso, en beneficio del pueblo de México, lo cual constituye uno de sus principales ejes de gobierno.

En ese contexto, mediante los programas Nacional de Tecnificación del Riego y de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, así como otros enfocados a la modernización de las presas y modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado, se incrementó el apoyo económico para que en el campo haya más producción y se liberen volúmenes de agua que pueden ser destinados al consumo humano de las mismas comunidades y para la recarga de los acuíferos.

El mayor impulso económico se dio mediante el Programa Nacional de Tecnificación, al cual se destinaron casi 6 mil 50 millones de pesos. Este programa, único en el mundo por vincular la tecnificación del campo con el derecho humano al agua, se consolida como un modelo internacional de gestión hídrica.

Con esta inversión, se alcanzó un avance global de más de 50 % en los proyectos de modernización de los 18 distritos de riego estratégicos, ubicados en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Por otro lado, al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola se destinaron casi mil 70 mdp, para acciones de rehabilitación y tecnificación de 27 mil 166 hectáreas de distritos de riego, equipamiento de distritos de riego, devolución de pagos referentes al uso de agua en bloque, así como para la entrega de apoyos especiales y estratégicos.

Para modernización de presas y algunas de sus estructuras se destinaron casi 400 mdp, con lo cual se desarrollaron 121 obras en casi 2 millones 466 mil 300 hectáreas localizadas en el norte, centro y sur de la República Mexicana y en apoyo de más de 929 mil 460 usuarios.

Con estas acciones, Conagua avanza hacia un México donde el agua se usa de manera más sustentable y se consolida la soberanía alimentaria, en favor de toda la población, pero en especial de los grupos históricamente relegados.