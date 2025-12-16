Rosy Arango presenta La Gran Posada Mexicana

En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Una noche para celebrar las raíces, tradiciones y el espíritu navideño de México

Por Arturo Arellano

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibirá el próximo 19 de diciembre a la intérprete de música mexicana Rosy Arango, quien promete “echar la casa por la ventana” con un espectáculo lleno de villancicos, mariachi, comedia y tradición.

Como parte de la programación de invierno de la Dirección del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Rosy Arango se presentará a las 20:30 horas con La Gran Posada Mexicana, un espectáculo que busca revivir las festividades decembrinas a través de la música y el folclor.

“Faltan muy pocos días, realmente es un ejercicio de amor por México, de disfrutar las celebraciones muy a la mexicana, con las posadas. Hay que recordarle a la gente lo bonito que son nuestras tradiciones y el repertorio popular mexicano de toda la República”, expresó la cantante en entrevista para DIARIO IMAGEN.

El programa incluye villancicos de Michoacán, Veracruz y San Luis Potosí, además de piezas icónicas como Amarga Navidad y canciones de Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez. “Tenemos la labor de que todos canten en esta fiesta mexicana, hay ponche, aguinaldos y hasta mariachi”, adelantó Arango.

Homenajes y legado

La artista compartió que contará con la presencia de los comediantes Huarachín y Huarachón, a quienes entregará un reconocimiento por su aporte a la comedia blanca mexicana. “Son cómicos que no debemos olvidar, hay que celebrarlos”, afirmó.

Arango recordó que su inquietud por preservar estas tradiciones nació en su infancia, cuando fue corista del maestro Óscar Chávez en su Navidad Mexicana en el Auditorio Nacional. “Es un legado. Tenemos estas canciones listas para compartirlas con el público. Tambien tenemos algunas que son como una especie de responsorio: la primera voz canta una estrofa y el público contesta”, explicó.

Música, símbolos y esperanza

El espectáculo también incluirá representaciones de los siete pecados capitales, personajes como el diablo y un angelito pispireto, además de obras artesanales de cartonería. “Vamos a recordar a esos grandes ídolos del cuadrilátero y vamos a bailar con un popurrí de la Sonora Santanera. Sí, vamos a echar la casa por la ventana, hasta llevo dos cambios de vestuario”, adelantó con entusiasmo.

El concierto será grabado por Canal 22 para transmitirse en vísperas de Navidad. Finalmente Arango compartió un mensaje navideño “Mi canto siempre será una conexión con lo divino, Dios me lo dio para compartirlo con el público, con mensajes de amor, de paz, de unión. Deseo que todos sus sueños se hagan realidad y que el próximo año esté lleno de más amor, abundancia y felicidad”, expresó.

Tras su reciente presentación en el Palacio de Bellas Artes, Arango reafirmó su compromiso de llevar la música mexicana a escenarios icónicos dentro y fuera del país. Además, continuará con su programa El cancionero y sus amigos en Canal 22.