Triste Navidad sin aguinaldo para 13.7 millones de trabajadores

Violación a la Ley Federal del Trabajo

La mayoría de los casos se da en la informalidad y por eso los empleadores evaden esta obligación

Aunque sea un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), esta Navidad se van a quedar sin aguinaldo casi 14 millones de trabajadores informales, pues carecen de este tipo de prestaciones, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre julio y septiembre pasados, el instituto sondeó más de 150 mil viviendas en el país y contabilizó 40.8 millones de trabajadores subordinados y remunerados. De esta cantidad, 33.6% o 13.7 millones carecían de aguinaldo, de vacaciones con goce de sueldo o de reparto de utilidades. Es la mayor cifra en un año y, para ponerlo en perspectiva, equivale a la población conjunta de la Ciudad de México, Querétaro y Morelos.

La mayoría de los trabajadores sin prestaciones operan en la informalidad y por eso los empleadores evaden esta obligación, explicó el economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada.

“Ante la precarización laboral, los trabajadores están dispuestos a sacrificar prestaciones sociales con tal de tener un mejor salario”, indicó el especialista.

Los hogares con menor ingreso laboral carecen de capacidad para ahorrar recursos y son los primeros en gastarse el aguinaldo, incluso se ven obligados a adquirir créditos, expuso el también profesor de Economía en la UNAM.

“Es muy difícil que la informalidad laboral termine en México, porque muchas veces un trabajador informal tiene mayores ingresos que un profesionista que opera en la formalidad”, señaló.

La mayor cantidad de subordinados que no recibirán aguinaldo laboran en el Estado de México, con 2.2 millones. Le siguen Puebla y Veracruz, al registrar un millón en cada caso, señalan los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del instituto que preside Graciela Márquez.

Continúan la Ciudad de México y Michoacán, ambos con 0.8 millones de subordinados sin acceso a esta prestación, cuya fecha límite para el pago es el 20 de diciembre y que está prohibido cubrirse en especie.

De los 13.7 millones de trabajadores sin acceso a aguinaldo, 5.3 millones tienen una edad de 15 a 29 años, es decir, pertenecen a la llamada Generación Z o Centennial, mientras que 5.2 millones se encuentran en el rango de 30 a 49 años, y el resto son mayores a 50 años.

El IMSS alerta por cancelación de plazas en fin de año

Por otra parte, la cancelación de plazas laborales en diciembre y la posterior recontratación en enero se ha convertido en una práctica recurrente que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha advertido de manera sistemática desde 2019. En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Infonavit, el organismo ha emitido alertas anuales para señalar que esta dinámica vulnera la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de las personas trabajadoras.

Lejos de ser un fenómeno aislado, los datos oficiales muestran que cada año decenas de miles de trabajadores son dados de baja al cierre del año y reincorporados semanas después por el mismo patrón. En el episodio más reciente, 405,259 personas que fueron dadas de baja en diciembre de 2024 y regresaron a su empleo en enero de 2025 al menos 142,398, una de las cifras más altas registradas desde que comenzó el seguimiento de esta práctica.

El comportamiento se ha repetido de forma constante en los últimos seis años. En el transcurso de diciembre de 2019 a enero de 2020, el IMSS identificó que 130,359 trabajadores fueron recontratados por la misma empresa tras haber sido dados de baja. Un año después, en enero de 2021, la cifra se redujo a 86,575 personas, en un contexto marcado por la pandemia; sin embargo, la práctica no desapareció.

Para enero de 2022, el número volvió a repuntar, con 126,256 trabajadores recontratados por el mismo patrón luego de su baja en diciembre de 2021. En el arranque de 2023 se observó nuevamente este patrón, con 112,519 personas reincorporadas tras haber salido de los registros del IMSS al cierre del año previo. La tendencia se mantuvo en enero de 2024, con un volumen similar de recontrataciones, lo que confirmó que el fenómeno seguía presente.

El dato de enero de 2025 no solo ratifica la persistencia del problema, sino que muestra un nuevo incremento. De acuerdo con el Gobierno federal, más de 142,000 personas regresaron a su empleo con el mismo patrón, pese a haber perdido temporalmente su registro ante el IMSS y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en diciembre.

Las autoridades han subrayado que el impacto es mayor porque la mayoría de las bajas de fin de año corresponde a empleos permanentes. En el cierre de 2024, por ejemplo, 63% de los puestos perdidos entre noviembre y diciembre eran de carácter permanente, lo que descarta que se trate únicamente de ajustes estacionales o contratos temporales.

Ante este escenario, la STPS, el IMSS y el Infonavit han reiterado sus exhortos a los empleadores y han enviado comunicaciones directas a aquellos que presuntamente incurren en estas prácticas; “dar de baja y recontratar trabajadores para eludir obligaciones laborales, de seguridad social o fiscales puede derivar en sanciones legales, administrativas y económicas”, además de poner en riesgo la estabilidad financiera de las empresas, informó el IMSS en un comunicado de prensa.

Desde 2019, el objetivo central del llamado gubernamental ha sido garantizar que las personas trabajadoras y sus familias cuenten de manera continua con todas las prestaciones a las que tienen derecho, sin interrupciones artificiales que afecten su seguridad social, su ahorro para la vivienda y su estabilidad laboral.