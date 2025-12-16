Impulsan talento de universitarios con el Mercado Emprendedor UAEMéx Navideño

En el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, la institución presenta 32 emprendimientos de universitarias y universitarios de distintos espacios académicos de la institución

Toluca, Méx.- Con el propósito de impulsar, validar y fortalecer los proyectos emprendedores de la comunidad universitaria, la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Dirección de Desarrollo Empresarial, inauguró la tercera edición del Mercado Emprendedor UAEMéx Navideño 2025, en el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, donde se exhiben 32 emprendimientos desarrollados por universitarias y universitarios de distintos espacios académicos de la institución.

En representación de la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, la titular de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, destacó que esta tercera edición consolida un mecanismo institucional para impulsar los proyectos de la comunidad universitaria, al brindarles acompañamiento especializado mediante la Red de Unidades de Emprendimiento y la Red de Incubadoras de Empresas de la institución, lo que permite desarrollar ideas de negocio de manera formal y sostenible.

“El Mercado Emprendedor forma parte fundamental del modelo institucional de impulso al emprendimiento y representa una oportunidad real para que los proyectos cobren vida fuera del aula. En esta experiencia, las y los participantes demuestran su capacidad de transformar una idea en una propuesta de valor tangible”, subrayó.

Ante la directora de la Facultad de Ciencias de la Conducta, Gabriela Hernández Vergara, y la encargada del despacho de la Dirección de la Facultad de Turismo y Gastronomía, Arlen Sánchez Valdés, la directora de Desarrollo Empresarial, Norma Adriana Silva de la Llave, señaló que el Mercado Emprendedor es un espacio que refleja los valores de la Transformación Universitaria, al promover una universidad cercana, que escucha y acompaña a sus emprendedores, y que genera oportunidades para aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas.

“Este mercado es más que un evento; es un testimonio vivo de cómo nuestra universidad impulsa el talento, promueve la innovación y abre caminos de desarrollo que fortalecen el bienestar individual y colectivo”, afirmó.

Como parte de las actividades inaugurales, se llevó a cabo la premiación del 23° Concurso del Universitario Emprendedor UAEMéx, en la categoría Proyectos en Operación. El primer lugar fue entregado a Aldo Ricardo Ortega Bastida, de la Facultad de Ciencias de la Conducta, por el proyecto Koena, un centro de atención psicológica; el segundo lugar correspondió a Mónica Patricia Marín Pérez y Juan Roberto Anzaldo García, de la Facultad de Turismo y Gastronomía, por Grupo Gumar & Dima, que a través de la marca Denxi, ofrece aguas frescas elaboradas artesanalmente, y el tercer lugar fue para Cindy Esmeralda Frías Hinojosa, también de la Facultad de Turismo y Gastronomía, por su Agencia de Viajes AstroSol, que ofrece una amplia gama de servicios turísticos nacionales e internacionales.

De esta manera, la Universidad Autónoma del Estado de México reafirma su compromiso de acompañar al talento universitario en la construcción de empresas formales, y reconoce la disciplina, creatividad e innovación de su comunidad emprendedora.