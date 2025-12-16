Entregan más de 10 mil artículos resultado de la Colecta Regional de Invierno 2025 en Amecameca

Amecameca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizó la entrega de 10 mil 196 artículos de apoyo preventivo y asistencial en la comunidad de San Pedro Nexapa, municipio de Amecameca, resultado de la 24ª Colecta Regional de Invierno 2025, acción orientada a mitigar los efectos de las bajas temperaturas en esta localidad.

Los artículos entregados fueron reunidos con la participación de 63 espacios académicos, de investigación y de la Administración Central de la institución, y se distribuyeron en más de dos mil paquetes que incluyeron ropa para bebés, niñas, niños, mujeres y hombres, cobijas, juguetes, guantes, bufandas, gorros y calcetines, además de una minidespensa y una bolsa de dulces, en beneficio directo de familias de la comunidad.

La entrega de los apoyos respondió a las condiciones de vulnerabilidad estructural que presenta San Pedro Nexapa, de acuerdo con el Atlas Municipal de Riesgos de Amecameca, el cual advierte la recurrencia de fríos extremos que afectan principalmente a población infantil, personas adultas mayores y hogares con recursos limitados.

Durante el acto de entrega, el secretario de Gobernanza Universitaria, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo, destacó que la UAEMéx impulsa estrategias institucionales de apoyo invernal que permiten reducir los riesgos asociados a la exposición al frío y fortalecer el bienestar de las comunidades más vulnerables. Añadió que estas acciones refrendan el compromiso social de la Máxima Casa de Estudios mexiquense.

En la jornada participaron también el secretario de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, José Guadalupe Miranda Hernández; el director del Centro Universitario UAEM Amecameca, Miguel Ángel Sánchez Ramos, y el director del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria, Erick Rodolfo Sánchez Cortés.

Cabe destacar que los donativos para la 24ª Colecta Regional de Invierno 2025 fueron recibidos en el Gimnasio “Soraya Jiménez” de la Facultad de Ciencias de la Conducta, en Toluca, con la participación de la comunidad universitaria y del público en general, lo que permitió concretar la entrega de los apoyos en esta localidad del oriente mexiquense.