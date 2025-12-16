Luego del triunfo de la ultraderecha en Chile, el péndulo electoral apunta ahora a México

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Con una reforma electoral en curso, impulsada desde el poder lopezobradorista en un intento de cerrarle el paso a una derrota en 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum, y sus alfiles Adán Augusto López ,en el Senado, y Ricardo Monreal, en Diputados, ven cómo avanza el péndulo del conservadurismo latinoamericano hacia México.

Atrapados en medio de la atracción popular hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes forman las cúpulas del poder de la 4T -Morena, Gabinete presidencial, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes y congresos estatales-, viven con preocupación la desarticulación de su movimiento.

Hoy nadie sabe con certeza quiénes en la 4T operarán las candidaturas a 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, cientos de cargos en 30 congresos locales y más de mil alcaldías que estarán en juego en el 2027.

No ven definiciones en la presidenta Claudia Sheinbaum, ni movimiento alguno que surja de Andrés Manuel López Obrador, y simplemente no confían en lo que pudiera surgir desde el liderazgo de Morena con la inexperta Luisa María Alcalde o el incierto Andrés Ándy López Beltrán.

Quienes buscan alguna señal desde las coordinaciones del oficialismo en el Senado, con Adán Augusto López, y en Diputados, con Ricardo Monreal, se encuentran con que estos no atinan a impulsar ninguna aspiración de nadie.

Desde la coordinación de las mayorías en el Senado la única que tiene todos los reflectores y los recursos es Andrea Chávez, pero porque ella misma los jala y nadie más se atreve a hacerlo en otros estados.

Muy tímida, la ex presidenta del Senado, la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, ha comenzado a filtrar en medios algunas encuestas que la favorecen hacia el 2027.

En este contexto, quienes ya se adelantan para colocar a sus esposas como candidatas-herederas son los gobernadores de San Luis Potosí, el verde Ricardo Gallardo, y el emecista de Nuevo León, Samuel García.

El primero, a la senadora Ruth González Silva, y el segundo a la influencer Mariana Rodríguez. Es obvio que ambos quieren aplicar el método del senador guerrerense Félix Salgado Macedonio, quien luego de ser eliminado como candidato a la gubernatura de Morena en Guerrero coló a su hija Evelyn para operar cómoda y voluntariosamente el poder tras bambalinas.

Samuel y Gallardo ahí la lleva en su intento, apoyados en que nadie le hace caso a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se opone al nepotismo. El gobernador de San Luis Potosí ya tiene arreglada la candidatura del Verde para su esposa y el de Nuevo León, la de MC, para su influencer.

Estos son apenas dos casos donde la ausencia de coordinación política electoral en la cúpula presidencial de la 4T, con una secretaria de Gobernación –Rosa Icela Rodríguez– que no pinta siquiera para solucionar una bronca de vecindad en Tepito, es el principal problema de Claudia Sheinbaum y su jefe AMLO para mantener el poder.

En este escenario, el péndulo electoral que ha llevado al poder a candidatos conservadores en el sur del continente, podría estar hoy girando en México para pasar de la 4T a un régimen de empresarios liberales en las elecciones de 2027.

Reforma electoral, el febrero: Monreal

Ricardo Monreal adelantó ayer que el debate formal sobre de la reforma político-electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum será en febrero de 2026.

El coordinador de la mayoría de Morena en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política de los Diputados, dijo:

“No sabemos si esta se va a presentar en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, pero en el caso de que la Presidenta decidiera enviárnosla, iniciaríamos de inmediato reuniones amplias para poder deliberar sobre las materias que se van a plantear”.

Sin entrar al fondo, dijo que la propia mandataria ya ha adelantado que esta reforma buscaría eliminar los plurinominales en Senado y Diputados, además de disminuir el financiamiento público en a los partidos y en el funcionamiento de los OPLES y los tribunales electorales.

“Obviamente, tendríamos que deliberar y debatir mucho, porque dentro del propio movimiento hay posiciones diversas, dentro de nuestros aliados. Entonces, vamos a esperar que nos llegue el proyecto de esta reforma”, aclaró.

Otro tema sería, quizá, que en su contenido se planteara la revocación de mandato… o puede verse por separado, ya que hay un dictamen que no se ha votado, que se podría agilizar.

Si la iniciativa llega a la Cámara de Diputados, dijo, se realizarían audiencias públicas, foros y lo que sea conveniente y que se acuerde en la Junta de Coordinación Política para que todos deliberen, debatan y hagan sus propuestas sobre la reforma electoral.

