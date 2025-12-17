Más motocicletas recuperadas en los filtros de seguridad: Mara Lezama

Denunciar sí funciona”

Exhorta a reportar robos al 911, lo que permite una acción rápida y contundente de las autoridades

Cancún.- Durante una entrega más a sus legítimos dueños de 8 motocicletas y 1 mototaxi recuperados durante inspecciones en diversos filtros de seguridad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que se les apoyará para poner en orden sus documentos, puedan circular y hacer el reemplacado 2026 sin problemas.

Además, se les entregó un chip de rastreo para que, en caso de volver a ser víctimas de robo, puedan ser localizados rápidamente después del reporte al 911 o la denuncia correspondiente.

En el C5 de esta ciudad, acompañada del Fiscal General Raciel López Salazar, y del secretario de Seguridad Ciudadana Julio César Gómez Torres, la gobernadora Mara Lezama destacó el apoyo del SATQ para su regularización este año y hacer el reemplacamiento de manera ágil y segura.

Asimismo, reiteró que en gobiernos anteriores estos vehículos se quedaban en los corralones, pues las víctimas todavía tenían que pagar multas y costos de arrastre y estancia. Hoy no solo se les entregan, sino que se les apoya para que vuelvan a circular sin problemas.

“¿Cómo las encontramos? A través de los filtros de seguridad, así que les pido que tengan paciencia cuando se topen con uno. Hay la instrucción de darles un trato amable, eficiente, y si no es así repórtalo al 911. Estamos haciendo un gobierno diferente, trabajando 24/7”, citó.

También estuvo en esta entrega la directora de Recaudación del SATQ de Benito Juárez, Marcela Ramos.

La magia de la Navidad ilumina Cancún

Cancún.- En el Malecón Tajamar, en un ambiente totalmente festivo, con la presencia de cientos de personas, principalmente niñas y niños, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña inauguraron las Villas Navideñas para la diversión y sano esparcimiento de familias locales, visitantes y turistas.

“Hay que cargar amor, hay que ser la mejor versión de nosotras y nosotros mismos. Y esta es una época perfecta para poder limar esas asperezas y poder curar esas heridas. Les deseo que tengan una muy feliz Navidad” expresó Mara Lezama al invitar a todas y todos a disfrutar de los atractivos que se instalaron en coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Benito Juárez.

Desde este miércoles hasta el 6 de enero, todo mundo puede recorrer las 12 villas navideñas con actividades para niñas y niños, subir gratis al trenecito, usar la pista de hielo sintético, caminar por los stands de emprendedores y gastronómico, degustar los esquites, tacos, panes, frappes, churros, pasteles, quesadillas y mucho más.

Pero además, una espectacular rueda de la fortuna, bien iluminada y atractiva. Un árbol navideño, una feria, el back fotográfico y un elenco artístico y cultural.

La Villa Cancún Dulce Navidad estará abierta de 5 de la tarde a 10 de la noche.

“El chiste es hacer comunidad, que venga la abuelita, el abuelito, el amigo. ¿Qué queremos? Que pasen una feliz Navidad, pero vale la pena si lo hacemos en familia” añadió Mara Lezama, quien estuvo acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa.