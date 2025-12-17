Rechazo a exclusión de ambientalistas en plan de desarrollo urbano en Playa

Fase final en actualización del programa

Aseguran que el proceso sí incluyó la participación de diversos sectores sociales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- La actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Playa del Carmen entró en su fase final este mes de diciembre, tras concluir la etapa de socialización y participación ciudadana. El proyecto busca atender problemas como el déficit de vivienda —estimado en más de 12 mil unidades—, el crecimiento irregular de asentamientos y la necesidad de un ordenamiento territorial más sostenible.

Ante críticas de algunos grupos ambientalistas que señalaron que sus propuestas no fueron consideradas, Manuel Barrero Gutiérrez, presidente del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya, rechazó estas acusaciones. En entrevista, afirmó que el proceso de actualización del PDU sí contempló la participación de especialistas en medio ambiente, biólogos y ciudadanos, y que se realizaron mesas de trabajo abiertas para escuchar sus planteamientos. “No se puede decir que se haya excluido a los ambientalistas; sus opiniones fueron parte de la socialización del documento”, subrayó.

Barrero destacó que el nuevo PDU busca equilibrar el crecimiento urbano con la protección ambiental, un reto urgente en Playa del Carmen, donde la expansión turística y habitacional ha generado gentrificación en zonas costeras y presión sobre los ecosistemas. El arquitecto recordó que el documento incorpora lineamientos de inclusión social, atención a vacíos urbanos y estrategias para reducir la desigualdad en el acceso a vivienda

No obstante, ambientalistas locales insisten en que el modelo de desarrollo urbano sigue privilegiando la expansión inmobiliaria sobre la conservación de áreas naturales. Señalan que la Riviera Maya enfrenta riesgos por la pérdida de manglares, contaminación de cenotes y sobrecarga de servicios básicos, problemas que deberían tener mayor peso en la planeación.

El debate refleja la tensión entre los intereses del sector inmobiliario y las demandas de sostenibilidad ambiental, en un contexto donde Playa del Carmen se ha convertido en uno de los polos turísticos más dinámicos del país. Para los arquitectos, el PDU es una herramienta indispensable para ordenar el crecimiento y atender el déficit de vivienda; para los ambientalistas, es una oportunidad perdida de colocar la protección ecológica en el centro de la agenda.

Seis proyectos a proceso de evaluación ambiental

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que seis proyectos de infraestructura fueron sometidos al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (Peia), a través de Oficinas Centrales y de Representación, además de consultas públicas y reuniones informativas. Todos buscan obtener la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para poder desarrollarse.

En Benito Juárez se presentaron dos iniciativas: la Estrategia de protección y resiliencia costera mediante infraestructura marina y rehabilitación de playa Mia, en Cancún, y un Muelle particular con Lift y techumbre de dos aguas en la Zona Hotelera.

Puerto Morelos figura con el proyecto de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales (Uasa), que solicita la sustitución y rehabilitación del muelle del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. En Isla Mujeres, el promovente busca autorización para construir y operar un edificio de cinco niveles con 14 departamentos en un predio de 831.79 metros cuadrados. El plan incluye además la operación de obras ya edificadas sobre terrenos ganados al mar y la Zona Federal Marítimo Terrestre, así como una plataforma de madera de 100 metros cuadrados en la laguna costera Makax.

El quinto proyecto corresponde a Playa del Carmen, en terrenos de Playa Paraíso. Se trata de un desarrollo inmobiliario que contempla 11 villas de dos niveles con 42 habitaciones, además de cuatro lotes para edificaciones departamentales con 244 departamentos y 344 habitaciones. El complejo incluiría estacionamientos, áreas comunes y de servicios, dentro de un predio de 681 mil 831.04 metros cuadrados.

La sexta solicitud de MIA es para Punta del Mar Cozumel, un proyecto turístico-habitacional que se desarrollará en dos predios: uno de 5.286 hectáreas entre la Antigua Carretera Costera Sur y la Carretera Perimetral Sur, y otro de 0.657 hectáreas entre la Zona Federal Marítimo Terrestre y la misma carretera. En total, la superficie destinada es de 5.943 hectáreas. Cabe señalar que este proyecto fue ingresado originalmente el 26 de noviembre de 2010 y sometido a evaluación ante el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Gobierno de Quintana Roo, en relación con las vialidades internas del plan maestro Punta Tormentos.