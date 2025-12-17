Avanza regularización del comercio ambulante ciudades quintanarroenses

Depuración del padrón de vendedores

Autoridades advierten que no se otorgarán nuevos permisos, salvo en casos excepcionales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- El Ayuntamiento de Solidaridad informó que el programa de ordenamiento del comercio en vía pública ha alcanzado un progreso significativo, con la depuración del padrón de vendedores, la actualización de datos y la entrega de tarjetones oficiales, únicos documentos válidos para que los comerciantes autorizados puedan operar en espacios públicos. De acuerdo con el director de Cobranza y Fiscalización, Julián Lara Maldonado, la respuesta de los propios vendedores ha sido favorable, lo que ha permitido que el proceso avance con rapidez.

Hasta la primera quincena de diciembre, se han emitido 1,441 permisos oficiales, mientras que entre 500 y 700 vendedores sin licencia ya fueron notificados para regularizar su situación. Las autoridades advirtieron que no se otorgarán nuevos permisos, salvo en casos excepcionales, con el objetivo de mantener un control estricto sobre el ambulantaje y evitar la proliferación de puestos irregulares.

En el marco de las fiestas decembrinas, el municipio precisó que solo alrededor de 40 permisos se mantienen vigentes para la venta de productos tradicionales, como artículos navideños y alimentos típicos. Esta medida busca equilibrar la actividad comercial con el orden urbano y la seguridad de los consumidores, evitando la saturación de espacios públicos y garantizando que los vendedores cumplan con las normas de higiene y seguridad.

El programa de regularización forma parte de una estrategia más amplia de reorganización urbana, que pretende dar certeza jurídica a los comerciantes y al mismo tiempo mejorar la imagen de Playa del Carmen como destino turístico. Con el crecimiento acelerado de la ciudad, el ambulantaje se había convertido en un desafío para las autoridades, generando quejas por competencia desleal, ocupación indebida de banquetas y falta de control sanitario.

Los avances reportados reflejan un esfuerzo coordinado entre gobierno y comerciantes, aunque aún queda pendiente atender a quienes no han cumplido con el proceso. Las autoridades reiteraron que la meta es alcanzar el 100% de regularización en los próximos meses, consolidando un padrón transparente y confiable que permita a los vendedores trabajar con seguridad y a la ciudadanía disfrutar de espacios públicos ordenados.

50 nuevas Tiendas del Bienestar

La titular de Alimentación por el Bienestar en Quintana Roo, Ana Mónica Gómez Castonera, informó que las 50 nuevas aperturas se suman a las 429 tiendas ya en operación, consolidando un esquema de abasto popular que busca garantizar el acceso a alimentos y artículos de primera necesidad a precios accesibles.

Las Tiendas del Bienestar forman parte de un programa nacional impulsado por la administración federal, que sustituyó a las antiguas sucursales de Diconsa. Su objetivo es ofrecer productos de la canasta básica hasta un 25% más baratos que en cadenas nacionales de autoservicio, permitiendo que las familias puedan realizar una despensa suficiente durante la quincena sin comprometer su economía.

En Quintana Roo, la expansión responde a la creciente demanda en zonas de alta marginación y comunidades alejadas de los centros urbanos. La estrategia busca equilibrar el acceso a insumos en regiones donde los costos suelen ser más elevados debido al transporte y la limitada oferta comercial. Con estas nuevas aperturas, se espera que más familias quintanarroenses cuenten con un punto cercano de abastecimiento confiable, reduciendo la dependencia de intermediarios y fortaleciendo la economía local.

El proyecto también tiene un componente social: las Tiendas del Bienestar no solo ofrecen precios bajos, sino que priorizan la distribución de productos nacionales, apoyando a pequeños productores y fomentando el consumo interno. En este sentido, la iniciativa se vincula con la política federal de fortalecer el mercado nacional y garantizar la seguridad alimentaria.

Autoridades estatales subrayaron que la apertura de estas 50 nuevas tiendas representa un avance significativo en la cobertura territorial, especialmente en comunidades rurales de la zona sur y en colonias populares de Cancún y Playa del Carmen. Además, se prevé que durante 2026 continúe la expansión, con el objetivo de alcanzar una cobertura total en los municipios del estado.

La ciudadanía ha recibido con entusiasmo la noticia, pues las Tiendas del Bienestar se han convertido en una alternativa real frente al encarecimiento de productos en supermercados tradicionales.