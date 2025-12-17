Programa “Recicla por tu Futuro” consolida educación ambiental en QR

Amplia participación comunitaria

Más de 15 mil personas se involucran en prácticas de reciclaje y separación de residuos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En el marco de las últimas entregas del año del programa “Recicla por tu Futuro”, el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora Aguilera, destacó que esta iniciativa, se ha consolidado como un programa exitoso de educación ambiental, logrando que más de 15 mil personas se involucraran activamente en prácticas de reciclaje y separación de residuos en Quintana Roo.

Señaló que el programa ha logrado integrar a familias completas, incluyendo niñas y niños, jóvenes y personas adultas, convirtiéndose en un espacio de aprendizaje colectivo que fortalece valores como la responsabilidad, el cuidado del entorno y la participación comunitaria desde el hogar, acciones enmarcadas en el gobierno humanista con corazón feminista que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa, brindando justicia social para todas y todos como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

El secretario reconoció el liderazgo de la gobernadora por impulsar programas ambientales cercanos a la gente, así como el trabajo de los comités ambientales y de la ciudadanía, cuyo compromiso ha permitido dar un destino adecuado a los residuos y evitar que lleguen a calles, rellenos sanitarios y ecosistemas naturales.

Destacó que “Recicla por tu Futuro” demuestra que la transformación ambiental se construye desde lo cotidiano, cuando la ciudadanía participa de manera consciente y el gobierno acompaña estos esfuerzos con acciones constantes y organizadas.

De cara a 2026, Óscar Rébora indicó que el programa continuará fortaleciéndose, con una visión renovada que permitirá ampliar su impacto, reforzar la educación ambiental y seguir promoviendo la participación social como eje central de la política ambiental del estado.

Con estos resultados, el gobierno del estado refrenda su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la conciencia ambiental y contribuyan a construir un Quintana Roo más limpio, responsable y comprometido con su futuro.

Agepro entrega títulos de propiedad

La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) continúa con las acciones de regularización y entrega de títulos de propiedad en diversas localidades del Estado, reafirmando su compromiso de brindar certeza jurídica y seguridad patrimonial a las personas que cumplen con los requisitos establecidos.

Estas acciones forman parte de un proceso permanente que busca consolidar un orden territorial justo y responsable, además reflejan el compromiso del Gobierno del Estado por saldar deudas históricas, promover la justicia social y consolidar un Quintana Roo más ordenado, equitativo y humano, donde el acceso a la seguridad jurídica sea un derecho al alcance de todas y todos.

En esta ocasión, la Agepro realizó la entrega de un título de propiedad a la ciudadana María Cristina Canul Cantún, respecto de un predio ubicado en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco.

Con este acto, se fortalece la certeza sobre la legítima posesión del patrimonio y se brinda tranquilidad a las familias beneficiarias.

Al respecto, el director general de Agepro, Carlos Flores Hidalgo, destacó que: “cada título entregado representa tranquilidad para las familias y la consolidación de un proceso responsable y transparente. Nuestro compromiso es asegurar que quienes cumplen con los requisitos reciban en tiempo y forma la documentación que acredita la legítima posesión de su patrimonio”.

Durante la jornada, la beneficiaria firmó la documentación correspondiente y recibió su título en un encuentro formal con personal de la Agepro.

La Agencia recordó a la ciudadanía que todos los trámites son personales, sin intermediarios ni gestores, y que es indispensable acudir únicamente a las oficinas oficiales para recibir orientación y dar seguimiento a cualquier procedimiento de regularización.