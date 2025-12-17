El gobierno de Raciel Pérez Cruz logró simplificación de 32 trámites y servicios

Esfuerzos en Mejora Regulatoria en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- En este municipio la burocracia se reduce y los beneficios se sienten. Gracias a los esfuerzos en Mejora Regulatoria, el ayuntamiento logró la simplificación de 32 trámites y servicios, haciendo que hoy sean más rápidos, fáciles y accesibles para las y los habitantes de Nuestra Ciudad.

Por instrucciones del presidente municipal Raciel Pérez Cruz, la reducción de requisitos, tiempos de espera y visitas presenciales ya es una realidad, así lo informó Rodrigo García de la Rosa, Coordinador General de Mejora Regulatoria de Tlalnepantla.

Tan solo en 2025, se optimizaron 13 trámites del Programa Anual de Mejora Regulatoria y 19 más impulsados por la actual administración, priorizando siempre el bienestar ciudadano.

Diversas dependencias redujeron de manera significativa sus plazos de resolución, por ejemplo, los trámites culturales, educativos y sociales ahora se resuelven de 3 a 10 días hábiles, cuando antes tardaban hasta 18 días. En cuanto a constancias urbanas, pláticas de educación vial y ambiental disminuyeron sus tiempos de respuesta hasta en un 50%.

Por parte de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, se redujo la atención de quejas de 90 a 40 minutos. Además, se implementaron herramientas digitales y micrositios que reducen el número de interacciones presenciales, facilitando el acceso a servicios como asesoría jurídica y psicológica y atención terapéutica para niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista.

Con estos avances, la administración municipal logró simplificar el 10% del total de trámites y servicios que ofrece el Ayuntamiento durante su primer año de gobierno.