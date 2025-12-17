Bajan 40% delitos de alto impacto en Ecatepec: alcaldesa Azucena Cisneros

“Vive año histórico en seguridad”

Ecatepec, Méx.- Como resultado de la estrategia de seguridad municipal basada en proximidad social, prevención del delito y atención a ilícitos de alto impacto en Ecatepec, en un año bajó 40 por ciento la incidencia delictiva, principalmente en robos a casa habitación, de vehículos y extorsiones, y en 2026 se consolidarán los avances en seguridad, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

En conferencia de prensa, la presidenta municipal subrayó que hay resultados claros y verificables en materia de seguridad porque su gobierno puso en marcha una estrategia para atender las causas de inseguridad, fortalecer la prevención y mantener presencia permanente en territorio.

“Bajo esta visión, Ecatepec definió una estrategia integral orientada a recuperar tranquilidad, confianza ciudadana y orden en el espacio público”, enfatizó.

En menos de un año se logró reducir en 39 por ciento el robo de vehículo, 36 por ciento el homicidio doloso y el robo a casa habitación, y el 31 por ciento las denuncias de extorsiones.

Resaltó que hay una reducción consolidada del 40 por ciento de delitos prioritarios ya que se asumió el reto de revertir la grave inseguridad mediante coordinación institucional, reorganización de cuadrantes, más patrullas y motocicletas, lo que mejoró tiempos de respuesta y fortaleció el vínculo con ciudadanos.

Mientras que en Prevención del Delito se priorizó atención a causas familiares y comunitarias para reducir factores de riesgo y fortalecer el tejido social, y en acciones de Alto Impacto se actuó con firmeza frente a estructuras delictivas, resultado de inteligencia operativa y el trabajo conjunto con Marina, Guardia Nacional y Fiscalía, bajo el esquema del Mando Unificado, alineados a la estrategia de seguridad federal.