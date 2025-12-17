Inauguran en Naucalpan otro Sendero Seguro y Luminoso

En Praderas de San Mateo

Naucalpan, Méx.- Al inaugurar el onceavo Sendero Seguro y Luminoso, en el andador Ignacio Zaragoza en Praderas de San Mateo, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez enfatizó el compromiso para impactar todas las colonias de Naucalpan con intervenciones dejando Huellas de la Transformación en beneficio de las y los habitantes.

“Para que no se quede nadie fuera ni se quede nadie atrás, que lleguemos a tener estas Huellas de la Transformación, por lo menos una en cada colonia, en cada rincón de Naucalpan, para que al final de cuentas el recurso público realmente sea lo más público posible llegue a todas y a todos”, subrayó el alcalde.

En presencia de las y los vecinos, así como de funcionarios públicos municipales, destacó, este rescate es muy emblemático, muy simbólico, el andador Ignacio Zaragoza ahora cuenta con luminarias nuevas y murales del artista Canek Leyva que plasmó la identidad de este lugar, como magueyes y fauna, como los cacomixtles que dan otro aspecto a este sitio que se encontraba deteriorado. “De pronto se vuelve muy agradable, un paseo que es la rutina diaria de muchos, se vuelva más seguro y que se vuelva más caminable”, dijo.

El alcalde refirió, como parte de los beneficios para la Cuenca de San Mateo, se trabajará para concretar el Par Vial de San Mateo y con ello desahogar el tránsito en la zona, además del Mosaico en el la Plaza Cívica de Adán Mateo sin alberca, pero si con instalaciones adecuadas para la práctica deportiva y el impulso a actividades culturales, además de bases operativas de la Guardia Municipal y Protección Civil para atender mejor las emergencias en esta zona.

Montoya Márquez subrayó: “hay que lograr abatir estas desigualdades, lograr reducir las brechas y que finalmente se note que realmente se gobierna para todas y todos y eso es lo que estamos haciendo. Por eso estamos tratando de emparejar las cosas y lo estamos haciendo aquí y en todas las comunidades de Naucalpan. Es por ello que vamos a seguir avanzando en el rescate de los espacios públicos y de los espacios comunes”.