Todos iguales: la revocación de mandato también se debe aplicar a nuevos jueces

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Con toda tranquilidad, diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con apenas dos jornadas de trabajo, se concedieron tres semanas de descanso, pues volverán a sesionar hasta el 7 de enero del venidero año de 2026.

En realidad, tuvieron una sola reunión de trabajo, pues la anterior, el pasado día 10 de diciembre, fue para instalar precisamente esa Comisión Permanente, así que sólo trataron asuntos de trámite, pero ninguna iniciativa ni tampoco hubo debates acerca de los asuntos de actualidad en nuestro país.

Es muy conocida la expresión “a la gorra ni quien le corra” y esto se extiende al trabajo legislativo, pues tampoco nadie se opone a que le concedan unos días de descanso, en particular en este periodo de fin de año, conocido como “puente Guadalupe-Reyes”.

Tal vez hubo un poco de vergüenza de parte de algunos legisladores, pues en la sesión de ayer se presentaron un total de nueva iniciativas de reformas o de creación de nuevas leyes, aunque se sabe que ese organismo legislativo, la Comisión Permanente, no tiene facultades para aprobar o rechazar las propuestas de los legisladores, a las cuales sólo se les da turno, para ser examinadas en comisiones, ya sea de la Cámara de Diputados o en la de Senadores, conforme a lo que decida en este caso) la presidenta de la Permanente a partir del tema relativo.

Entre ese grupo destaca una propuesta de la senadora priista Anabell Ávalos Zempoalteca para aplicar la revocación de mandato a los funcionarios del Poder Judicial elegidos en el fallido proceso culminado en junio pasado, con una votación en la que participó apenas un poco más del diez por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal de electores, vacío que se intentó llenar con “acordeones” con la relación de los candidatos a jueces, magistrados o ministros que, previamente, recibieron la “bendición” desde los altos niveles de la llamada Cuarta Transformación.

La llamada revocación de mandato ha sido exhibida por el actual régimen como un supuesto avance democrático, para aplicarse en contra de los funcionarios que no cumplen con sus deberes o incurren francamente en delitos (hasta ahora nadie ha sido condenado), por lo cual no habría objeciones en contra.

Lo que propuso la legisladora priista es que la posibilidad de remover a los malos funcionarios se extienda a los funcionarios del Poder Judicial que, en el corto periodo de su desempeño, han dado testimonios suficientes para evidenciar que no tienen la preparación ni la capacidad profesional suficientes para garantizar una impartición de justicia apegada a los principios del Derecho.

En la sesión de ayer, al presentar en la Permanente la iniciativa a nombre de su bancada del PRI, la senadora tlaxcalteca Ávalos Zempoalteca justificó su propuesta de la siguiente forma:

Esta iniciativa, dijo, “busca corregir la perniciosa reforma judicial, por la cual se eligieron a los ministros del acordeón, a fin de que proceda la revocación de mandato de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Se propone que procederá a petición de un 10% de la lista nominal de electores, y para que el resultado sea vinculante, se requerirá de una participación electoral del 30%, donde la mayoría vote por la revocación. Se trata, sin duda, de un mecanismo de control y contrapeso democrático a la mala actuación de los nuevos ministros que, hasta el momento, algunos y algunas de ellos han mostrado desconocimiento de la ley, un uso político del cargo, incluso se han atrevido a querer destruir el principio de cosa juzgada. Eso simplemente no puede ser.

“Estamos cerrando un año terrible para México, han sido siete años de abusos, siete años de corrupción, de impunidad, de violencia, de represión, de persecución política, de enfermedades, de falta de medicamentos, desapariciones, masacres, huachicol, nulo crecimiento económico, desempleo, huida de empresas, bloqueos carreteros, crisis de agua y más impuestos. Y no tenemos jueces que nos defiendan, sino jueces que defienden los intereses del gobierno.

“Han creado un enorme problema de seguridad jurídica, las empresas huyen de México y no hay inversiones. Y no obstante lo anterior, se atrevieron a celebrar en el Zócalo sus siete años de gobierno mientras estallaba un coche-bomba en Michoacán. A ver qué juez del bienestar se atreve a celebrar su indolencia y cinismo.

“2025, lo he dicho hace un momento, fue un año terrible, aún no termina y ya amagan con una reforma política para tener el control total de las siguientes elecciones. No les bastó con destruir el sistema de salud, el abasto de medicamentos, el sistema educativo, los órganos autónomos y el Poder Judicial. Mi voz es la voz de muchas mexicanas y mexicanos que están en contra de la falsedad de Morena, que prometió algo distinto, pero solo, solo han dejado destrucción y desánimo a su paso.

“Ojalá y este fin de año puedan reflexionar acerca de que están construyendo una de las etapas más negras de la historia de México. Entiendan que existe una realidad lacerante y que choca directamente con el discurso de la 4T de que todo va bien. Creo que es un descaro decir que somos un país muy feliz y el más democrático del mundo, cuando hay tristeza por muertos y desaparecidos, por enfermos que no tienen medicinas o cuando hay represión en marchas y persecución política a quienes piensan distinto y critican sus errores.

“Se viene un 2026 muy complejo. La presión de los Estados Unidos, la renegociación del T-MEC, un nulo crecimiento económico. México requiere que hagamos un alto en esta vorágine de 7 años. Es urgente, es necesario.

“México requiere un gobierno fuerte, un gobierno independiente de un cacique, alejado de una ideología de la destrucción y de odio por el pasado. Deseo que esta Comisión Permanente cumpla a cabalidad con sus funciones, que se instalen las comisiones de trabajo y que todos quienes integramos esta Comisión Permanente cumplamos con lo que mandata y marca la ley”, remató la legisladora del PRI.

La censura de la legisladora del PRI no tuvo réplica, pues como apuntamos, las iniciativas tramitadas en la Permanente no pueden ser debatidas y su directiva lo único que tiene facultado es remitir las propuestas a la o las respectivas comisiones.

También pudo influir el recuerdo, del muy reciente zafarrancho en el Congreso de la Ciudad de México, en donde legisladoras del oficialismo y del PAN se involucraron en una lucha violenta con golpes, empujones y jalones de cabello que recibieron la condena general.

Esta clase de acciones, aunque vedadas, no implican ninguna sanción para los protagonistas, pero ha impactado de tal manera que los integrantes de la Permanente prefirieron dejar pasar impugnaciones en aras de llegar a un pronto final de la sesión, para poder iniciar de inmediato el periodo vacacional.

Esta tendencia a permanecer en silencio contradice lo expresado por la presidenta de la Permanente y de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán.

Entrevistada luego de asumir la presidencia de la Permanente, la legisladora panista afirmó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión será un espacio de debate abierto y respetuoso.

Además, recordó que la Cámara de Diputados tiene una obligación ética de llevar a cabo un Parlamento Abierto para escuchar todas las voces en el marco de la pendiente discusión de la reforma electoral.

“Hay una obligación ética de nuestra parte para escuchar a los expertos, a los partidos, a la academia, a las organizaciones no gubernamentales. Hacerlo distinto, hacerlo rápido, en fast track, en lo oscuro, sería lamentable históricamente”, insistió.

En esta discusión, dijo, el objetivo debe ser que haya reglas electorales que le garanticen a los mexicanos la pluralidad, el respeto a su voto y la garantía de que las instituciones estarán encabezadas por quien decide el pueblo de México.

“Lo que debe prevalecer siempre es la democracia, que el voto de los mexicanos sea respetado. No puede haber unas reglas electorales en donde se empodere más a unos y se disminuya la representación de otros. No puede haber reglas electorales en donde haya un avasallamiento; yo diría, incluso, un abuso”, afirmó la presidenta de la Permanente al reiterar que “no debe haber fast track, albazos ni destrucción de las instituciones”.