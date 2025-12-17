Delfina Gómez abre Palacio de Gobierno al talento coral infantil

XLI Festival Coral de Invierno 2025

En la Casa del Pueblo participaron 260 niñas y niños de Toluca, Metepec, El Oro y Xonacatlá

Toluca, Estado de México.– Con el objetivo de ampliar los espacios para la expresión artística y cultural, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez abrió las puertas de Palacio de Gobierno para albergar una de las sedes del XLI Festival Coral de Invierno 2025, en el que participaron más de mil estudiantes de primaria y secundaria de distintas regiones del Estado de México.

En esta ocasión, el festival organizado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) se realizó de manera simultánea en Ecatepec, Texcoco, Amecameca, Tepetlixpa, Ixtapan de la Sal y Jilotepec, con la participación de coros escolares acompañados por docentes y promotores de educación artística.

La Gobernadora Delfina Gómez reconoció el talento de 260 niñas y niños de escuelas de Toluca, El Oro, Xonacatlán y Metepec, quienes deleitaron a las y los asistentes a la Casa del Pueblo con la interpretación de cinco piezas musicales navideñas entre las que se encuentran “El Niño del tambor” y “Noche de Paz”, además entregó diplomas de participación a estudiantes y docentes.

Por su parte, Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la SECTI, destacó que estas actividades tienen el objetivo de fomentar una educación integral, incluyente y humanista, donde el arte y la cultura sean herramientas fundamentales para la formación de niñas, niños y adolescentes.

Al evento asistieron Carlos Brito Lavalle, Director General del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, Directores y Directoras de las escuelas participantes y padres de familia.

Llevan actividades culturales y artísticas con Festival TransformARTE

Como parte del segundo aniversario del Festival Cultural TransformARTE, se realizó una programación especial que reunió a más de 4 mil asistentes en el Centro Cultural Mexiquense, en Toluca, y en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, quienes disfrutaron de música, teatro, talleres y expresiones artísticas.

En Toluca, las y los visitantes participaron en talleres para la elaboración de piñatas, figuras de fieltro, árboles de Navidad y esferas decorativas. La programación incluyó la pastorela “No hay pastor que por bien no venga”, así como presentaciones musicales de la Estudiantina Toluquense de Antaño y del cantante Nelson Valdés.