Recomiendan reforzar la salud durante temporada invernal

Con alimentos de temporada

Toluca, Estado de México.– El gobierno del Estado de México, a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), exhorta a las familias mexiquenses a aprovechar al máximo los beneficios nutricionales que brindan los alimentos propios de la temporada invernal, fundamentales para fortalecer el sistema inmunológico ante las bajas temperaturas.

De acuerdo con Jazmín Patricia García Estrada, nutrióloga de la Clínica de Consulta Externa Huixquilucan del ISSEMYM, entre los productos se encuentran frutas como naranja, mandarina, guayaba, limón y tejocote, ricas en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que ayudan a prevenir infecciones respiratorias, especialmente en grupos vulnerables.

La especialista destacó que tienen alto contenido de vitaminas A y C, las cuales fortalecen las defensas del organismo ante virus y bacterias frecuentes en la estación.

También refirió que las variaciones climáticas del invierno pueden afectar las vías respiratorias, sobre todo en personas con diabetes, hipertensión, obesidad o padecimientos que comprometen el sistema inmune. “Una alimentación adecuada puede contribuir a disminuir complicaciones”, puntualizó.

García Estrada hizo un llamado a la población para consumir con moderación los platillos abundantes o tradicionales de las fiestas decembrinas y privilegiar preparaciones bajas en grasa. Recomendó alternativas como pavo horneado, así como la tradicional ensalada de betabel con naranja y cacahuate, opciones accesibles, nutritivas y aptas para celebraciones familiares.

El gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez refrenda su compromiso de promover una cultura alimentaria responsable y de prevención para el bienestar de las y los mexiquenses.