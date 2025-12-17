ANUNCIA GOBIERNO CAPITALINO ACTIVIDADES DECEMBRINAS DE ENTRADA LIBRE EN ZÓCALO Y DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD

“Luces de Navidad 2025-2026” se llevará a cabo en el Zócalo del 20 de diciembre al 4 de enero, con 76 conciertos de artistas como las Víctimas del Doctor Cerebro, Ana Tijoux, Los Amantes de Lola, Renee, además de pastorelas, árboles de Navidad y un nacimiento monumentales y venta de artesanías

En 15 alcaldías habrá pastorelas, batucadas, shows de zanqueros, clown, danza, circo y conciertos de elencos participantes en la iniciativa “Cuícatl: la Ciudad que Suena”, del 19 de diciembre al 6 de enero

La Fiesta Electrónica más Grande del Mundo congregará a diversos DJs en Paseo de la Reforma para celebrar la llegada del Año Nuevo 2026 el próximo 31 de diciembre de 2025, de 18 a 2 horas

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura local, invita a las familias a disfrutar de una amplia programación de actividades decembrinas de entrada libre para celebrar la Navidad 2025 y el Año Nuevo 2026 en el Zócalo capitalino y 15 sedes de la ciudad con “Luces de Invierno”, y la emblemática Fiesta de Fin de Año en Paseo de la Reforma.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que esta jornada navideña busca que el Zócalo capitalino se transforme para la población y, al mismo tiempo, descentralizar la cultura, con el objetivo de que llegue a barrios, pueblos y comunidades de toda ciudad, llevando alegría y espacios de convivencia seguros para todas y todos.

“Decidimos festejar de manera distinta, así que consideramos que no solo el centro de la ciudad debe estar transformado, hermoso y alegre y festivo para los capitalinos, sino que tenemos que descentralizar la cultura. (…) La población tendrá de manera más cercana momentos para festejar, poder convivir y construir una ciudad con territorios de igualdad y con territorios en donde la cultura se viva y en donde ustedes, los creadores y los artistas lleguen a todos lados”, expresó.

En el Zócalo de la Ciudad de México podrás disfrutar de “Luces de Invierno 2025-2026”, una iniciativa que llenará de color a la Plaza de la Constitución del sábado 20 de diciembre al domingo 4 de enero, de 10 a 23 horas, con la instalación de tres árboles iluminados con nochebuenas del Suelo de Conservación, 14 esculturas lumínicas de motivos navideños y de juguetes mexicanos, el Túnel de Luz Monumental más grande de México (150 x 20 metros), un Nacimiento Monumental, y 120 expositores con venta de artesanías en colaboración con la Secretaría de Turismo capitalina, quienes estarán en un horario de 10 a 19 horas.

Además de un escenario principal con 76 conciertos de música tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, urbana, sonideros, folklor, mariachi, villancicos, y un Foro Navideño con decenas de pastorelas.

Asimismo, “Luces de Navidad” llegará a 15 alcaldías del viernes 19 de diciembre de 2025 al martes 6 de enero de 2026 para ofrecer pastorelas, batucadas, shows de zanqueros, clown, danza, circo y conciertos de elencos participantes en la iniciativa “Cuícatl: la Ciudad que Suena”, esculturas lumínicas, paseos nevados con luces láser, humo, nieve artificial y nacimientos, en las siguientes sedes:

Álvaro Obregón – Parque Lineal Torres de Potrero

Azcapotzalco – Parque Calpulli

Benito Juárez – Parque Santiago Xicoténcatl

Coyoacán – Parque de la Consolación

Cuajimalpa – Deportivo Morelos

Gustavo A. Madero – Cancha Campos Revolución

Iztacalco – Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa – Parque Deportivo Las Torres

Magdalena Contreras – Deportivo Oyamel

Miguel Hidalgo – Parque Tacuba

Milpa Alta – Plaza de la Corregidora San Antonio Tecómitl

Tláhuac – Bosque de Tláhuac

Tlalpan – Deportivo Independencia

Venustiano Carranza – Parque Aguascalientes

Xochimilco – Deportivo San Gregorio Atlapulco

Por otro lado, del 19 al 23 de diciembre, de las 16 a las 18 horas, se llevarán a cabo 37 Posadas Comunitarias en las mismas 15 sedes, para reunir a las familias con talleres, piñatas, presentaciones de teatro, cuenta cuentos, danza y música.

“Una cosa que ha sido muy bonita de todas estas posadas comunitarias organizadas es todo el proceso que se ha hecho antes, por ejemplo: la construcción de piñatas con la comunidad, la construcción de árboles de Navidad en donde se colocan las esperanzas para el siguiente año, con escritos de las cosas que queremos para el próximo año, y con las cosas que ya queremos dejar en 2025. Se han hecho distintos ejercicios en las distintas comunidades”, destacó Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura de la Ciudad de México.

En las UTOPÍAS se llevarán a cabo más de 40 actividades, como recitales de las escuelas de iniciación de música y pastorelas. Además de 224 muestras navideñas escolares del Programa Do Re Mi Fa Sol por mi Escuela en primarias de toda la ciudad (cerradas al público en general).

“Tendremos un gran espectáculo lumínico, grandes árboles, nacimientos, nieve, artesanos y todo para convivir lo mejor posible en el Zócalo y en los 15 puntos de la Ciudad de México”, agregó Argel Gómez Concheiro, subdirector de Grandes Festivales Comunitarios.

Finalmente, no te pierdas la Fiesta Electrónica más Grande del Mundo para celebrar la llegada del Año Nuevo 2026 el próximo 31 de diciembre, de 18 a 2 horas en la Avenida Paseo de la Reforma, con la participación de diversos DJs que pondrán el ambiente para despedir este 2025. La programación se dará a conocer próximamente.

A continuación, te compartimos la programación más destacada de “Luces de Navidad” en el Zócalo de la Ciudad de México (programación sujeta a cambios de última hora):

Sábado 20 de diciembre 14:00 horas. Coro navideño de las UTOPÍAS 16:55 horas. Coro Sinfónico Ollin Yoliztli 19:15 horas. La Señora Tomasa (España) 20:55 horas. Sonido Sensación Candela

Domingo 21 de diciembre 18:15 horas. Los K’comixtles 19:30 horas. Cecilia Toussaint 21:05 horas. Sonido La Diosa del Rock

Lunes 22 de diciembre 18:15 horas. Carolina Ross 19:30 horas. Los Cardenales de Nuevo León 21:05 horas. Sonido Barrio Norte

Martes 23 de diciembre 17:05 horas. Paz Quintana (Chile) 18:15 horas. La Coreañera 19:30 horas. Los Askis 21:05 horas. Mosaico Sonidero

Miércoles 24 de diciembre 13:50 horas. Val Hozu 17:05 horas. Musas. Ensamble de Arpas

Jueves 25 de diciembre 18:05 horas. Orquesta de Pepe Arévalo 19:15 horas. Danzonera Isora Club 20:30 horas. Danzonera Urban

Viernes 26 de diciembre 17 horas. Jazz & Flow Orquesta Nacional de Jazz 19 horas. Baby Volcano (Guatemala) 21:05 horas. Dj Lashenka

Sábado 27 de diciembre 17 horas. Gala México Canta 20:20 horas. Dj Cybernico

Domingo 28 de diciembre 17 horas Sónex 18:15 horas. Chimo Psicodélico (Colombia) 19:30 horas. Cimarrón (Colombia) 21:05 horas. Dj Sé

Lunes 29 de diciembre 17 horas. Mexamorphosis (EUA-MEX) 18:15 horas. Renee 19:30 horas. The Altons (EUA) 21:05 horas. Sonido Rumba Tropical

Martes 30 de diciembre 19:05 horas Los Korukos 20:10 horas. Out of Control Army 21:15 horas. Las Víctimas del Dr. Cerebro

Miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero SIN PROGRAMACIÓN

Viernes 2 de enero 16 horas. Los detectives 17 horas. Neptuna 18:10 horas. La Barranca 21:10 horas. Los Amantes de Lola

Sábado 3 de enero 17:05 horas. Fania Delena y la Rebelión Cumbiera 18:05 horas. La Orquesta de Pérez Prado 19:20 horas. Jorge Carmona. La Voz del Barrio 20:40 horas. Orquesta Canela (Colombia) 21:55 horas. Dj Santiago Show

Domingo 4 de enero 18:05 horas. Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buenavista Social Club (Cuba) 19:15 horas. Valeria Jasso 20:15 horas. Ana Tijoux (Chile) 21:45 horas. Dj Ari Vargas

Sin duda, “Luces de Invierno” será un punto de encuentro para la cultura y un abrazo colectivo entre la población en estas fiestas decembrinas. De la misma forma, la cultura y el turismo llegarán a todos los rincones de la ciudad, logrando que todas y todos tengan puntos seguros para disfrutar, bailar y gozar sus derechos culturales. ¡Vive las fiestas decembrinas en colectividad!