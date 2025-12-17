EL HARAGÁN Y CÍA ARENA CDMX 17 MAYO 2026

¡36 AÑOS DE CALLE Y DIGNIDAD!

El rock mexicano tiene noches que se sienten incluso antes de que sucedan, noches que viajan como un rumor que crece hasta convertirse en un latido colectivo, una noche aplazada pero que tiene por fin fecha y lugar para hacerse con un sitio en la historia ilustre del rock mexicano. Así se anuncia la llegada de EL HARAGÁN Y CÍA. a la Arena CDMX este domingo 17 de mayo de 2026, con un espectáculo bautizado como Resiliencia, vida y rocanrol, un título que no sólo define el corazón del concierto, sino también la esencia misma de una historia que ha marcado a generaciones enteras. No será únicamente una presentación: será un acto ritual de memoria, resistencia y celebración, organizado por Zignia Live en colaboración con EL HARAGÁN Y CÍA., quienes supervisan cada detalle con el cuidado de quien honra más de tres décadas y media de lucha musical.

La travesía comenzó en 1989 cuando Luis Álvarez, guitarrista, asumió que la música no era sólo un destino, sino un compromiso: narrar lo que pasaba en las entrañas de la ciudad, en sus heridas, sus risas, sus derrotas y sus explosiones de luz. EL HARAGÁN Y CÍA. nació del impulso visceral de un joven que ya traía el blues en la sangre y que transformó vivencias propias, historias familiares y retratos del barrio en canciones que hoy pertenecen al imaginario nacional. Temas como Él no lo mató, A esa gran velocidad o No estoy muerto dejaron de ser simples composiciones para convertirse en himnos, en gritos compartidos entre generaciones que reconocieron en ellos una verdad que pocas bandas han logrado capturar.

El concierto Resiliencia, vida y rocanrol será, en este sentido, una celebración de cada una de esas etapas: la resistencia que mantuvo viva a la banda aún sin depender de la gran industria; la vida que creció alrededor de sus canciones, hechas de calle, dignidad y rebeldía; y el rocanrol entendido no como un género musical, sino como una forma de habitar el mundo. Luis y su banda están preparando un set especial, acompañado por invitados que se anunciarán en fechas próximas, y que promete recorrer los cimientos de su legado con una potencia escénica que sólo una agrupación con 36 años de camino puede ofrecer. El legado de Luis Álvarez resuena como pocos, en la jungla de asfalto, con una actualidad que celebran millones de seguidores.

Pero si algo distingue a EL HARAGÁN Y CÍA., más allá de sus 11 álbumes de estudio y más de siete millones de copias vendidas es su cercanía con el público. Una cercanía real, construida desde la calle, desde el tú a tú, desde esa entrega absoluta que convierte cada concierto en un espacio de comunión. La banda siempre ha entendido que la gente no sólo escucha sus canciones: vive en ellas. Por eso, el cuidado hacia su audiencia es parte fundamental de cada producción, y esta presentación en la Arena CDMX el próximo 17 de mayo será un homenaje directo a quienes han sostenido —con voz, con presencia y con memoria— la historia del grupo. No importa que haya sucedido, el grupo sabe que se debe a sus fans, y muere en la raya por ellos.

EL HARAGÁN Y CÍA. ha llevado el sonido de los barrios chilangos a escenarios de todo el mundo, demostrando que la música nacida entre banquetas desgastadas y guitarras distorsionadas puede conquistar cualquier territorio cuando se sostiene en la autenticidad. Más que una banda, se han convertido en un movimiento que resguarda el espíritu crudo y luminoso del rock mexicano. Ese solo hecho hace que la fecha del 17 de mayo sea impostergable y obligada para los fans del rock mexicano que saben y creen que el rock en su voz es inaplazable.

Antes de que Luis Álvarez tome el escenario para abrir el libro de su propia historia musical, Los K’comixtles, agrupación comandada por Rubén Albarrán y el inconfundible Gato Rockabilly, darán inicio a la jornada con un acto que promete electricidad pura, irreverencia y raíz. Su participación no sólo representa un diálogo entre generaciones, sino una afirmación del ADN urbano que ha permitido que el rock mexicano siga latiendo en cada rincón del país. La presencia de ambas figuras, esenciales en la evolución del sonido mestizo y callejero, añade una capa de intensidad que convierte este 17 de mayo de 2026 en una fecha aún más imprescindible para quienes han caminado junto a EL HARAGÁN Y CÍA. toda una vida.

El próximo 17 de mayo, la Arena CDMX será el territorio donde ese espíritu estallará una vez más. Resiliencia, vida y rocanrol no es solamente el nombre del concierto: es un manifiesto, es una declaración de principios que la historia sigue viva, palpitante, indomable. Una noche para volver a cantar, para recordar por qué las canciones de EL HARAGÁN Y CÍA. siguen encendiendo el alma del país y para celebrar que, aunque el tiempo pase, algunos fuegos nunca se apagan.