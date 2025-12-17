“HISTORY CELEBRA 25 AÑOS”

JOVEN MEXICANO DE 19 AÑOS GANA AUTO EN CONCURSO

HISTORY sigue conectando con las nuevas generaciones

HISTORY sigue celebrando 25 años y lo hace reconociendo el entusiasmo y entrega de su audiencia con grandes premios, como es el caso de Karol Andrés Ortiz Lorenzo, un joven de 19 años que ganó un automóvil BYD Dolphin Mini, al participar en el concurso Watch & Win del 25 aniversario del canal. El ganador, un apasionado fan de HISTORY desde que tiene uso de razón, visiblemente emocionado recibió el auto último modelo, sin poder creer que era de él.

Acompañado de sus padres, Karol Andrés, disfrutó cada momento de la entrega de este gran premio, contando anécdotas de cómo, desde que era un niño pequeño veía junto a su papá la programación de HISTORY y ahora continúan con una divertida dinámica familiar en la cual, durante la cena ven el programa “El Precio de la Historia” e intentan adivinar los montos que Rick ofrecerá por cada objeto que le llevan a vender.

Con la entrega de premios como estos, HISTORY refleja su compromiso y dedicación con su audiencia, reforzando su aceptación en las nuevas generaciones, que como Karol Andrés Ortiz han crecido con el canal como parte de su vida o bien se han enganchado de su programación por su calidad y contenido.*